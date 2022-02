Teresa De Sio spiega il suo rapporto con il Festival di Sanremo, ecco i motivo per cui non vi ha mai partecipato

Il 1 febbraio 2022 il Festival di Sanremo ha fatto il suo debutto in tv con la prima serata in cui hanno gareggiato i primi concorrenti in gara. Di recente Teresa De Sio ha deciso di rilasciare qualche dichiarazione in merito alla kermesse canora. Scopriamo insieme nel dettaglio di che cosa si tratta.

Teresa De Sio è finita al centro della cronaca rosa. A rendere protagonista la cantautrice e scrittrice sono state alcune dichiarazioni in merito al Festival di Sanremo. In particolare la donna ha deciso di spiegare meglio il suo rapporto con il Festival della musica Italiana. Ecco tutte le sue confessioni.

In occasione della trasmissione La Riadazza, Teresa De Sio ha commentato la prima puntata del Festival di Sanremo andata in onda il 1 febbraio 2022. La cantautrice, la quale non ha mai partecipato alla kermesse canora, nonostante una lunga carriera, ha dichiarato:

Tanto tempo fa, a Sanremo ci andava chi non vendeva niente per tutto l’anno. Oggi è molto diverso.

In un secondo momento, la sorella dell’attrice Giuliana De Sio ha spostato la sua attenzione su Orietta Berti lasciando un commento sul suo look sfoggiato durante la pima serata:

Chissà quando veleggerò verso gli 80 anni, ma non voglio fare la fine di Orietta Berti con tutti quegli spuntoni, ma l’avete vista vestita da marziana?

La De Sio è stata molto popolare nella new wave napoletana dalla quale sono emersi numerosi talenti come Pine Daniele, Edoardo e Eugenio Bennato, James Senese e molti altri.

Malgrado ciò, la scrittrice e la cantautrice ha voluto mantenere sempre le distanze dal Festival di Sanremo. In occasione dell’intervista lei stessa ha deciso di svelare il motivo. Queste sono state le sue parole: