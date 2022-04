Senza alcuna ombra di dubbio, Ilona Staller è uno dei personaggi più famosi e stimati all’interno del mondo hard. Ma avete mai visto l’attrice quando era giovane? A soddisfare i più curiosi ci ha pensato lei stessa pubblicando alcune foto sul suo profilo Instagram. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Ilona Staller è un’icona del mondo hard. Nota a tutto il mondo con il nome d’arte “Cicciolina“, il suo nome all’anagrafe è Elena Anna Staller. La donna, oltre ad avere una rispettosa carriera nel porno ricca di successi e soddisfazioni è stata anche altro.

Infatti, in passato, precisamente a soli 13 anni, la donna intraprese la strada nel mondo dello spettacolo lavorando come modella in una delle agenzie ungheresi più famose. Con il passare del tempo, la Staller ha subito un inevitabile cambiamento, soprattutto per quanto riguarda il look. Avete mai visto l’attrice quando aveva solo 18 anni?

Ilona Staller è molto attiva sui social. Infatti, con un profilo Instagram che conta quasi 63 mila followers, all’attrice piace condivedere momenti della propria quotidianità. Spesso e volentieri, spuntano foto che la ritraggono quando era giovane. Impossibile non notare l’incredibile trasformazione. Tuttavia, una cosa è certa: a contraddistiguere la Staller è sempre la sua bellezza mozzafiato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cicciolina Ilona Staller (@cicciolina_official)

All’età di 18 anni, la Staller aveva il viso di un angelo caratterizzato dal naso alla francese, i grandi occhi azzurri e i capelli lunghi neri.

Successivamente, la donna decise di tornare al suo colore naturale, ossia il biondo. Queste sono le parole con cui adesso lei stessa si descrive: