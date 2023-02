"Due vite" è il brano che ha vinto il Festival di Sanremo 2023. Ma com'è nata la canzone di Marco Mengoni e qual è il suo significato?

Marco Mengoni ha vinto la 73esima edizione del Festival di Sanremo con il suo brano “Due vite”. Ma com’è nata la canzone e qual è il suo significato? A svelarlo sui social, è stato l’autore del testo Davide Tropico Petrella.

Il compositore italiano ha pubblicato un box di domande nelle sue storie Instagram e qualcuno gli ha chiesto di raccontare ai suoi numerosissimi seguaci, com’è nata la canzone “Due vite”.

Tropico ha dato vita al brano che ha vinto il Festival di Sanremo insieme al maestro Davide Simonetta.

Eravamo io e il maestro Davide Simonetta nel suo studio. Avevamo due giorni di session a disposizione. Anche se nessuno dei due lo ha detto, perché certe cose non sono prevedibili, volevamo scrivere il brano per andare a vincere questo Sanremo. C’era un bel mood.

Già dal primo giorno, il maestro aveva dato vita ad un pezzo che per entrambi è subito stato d’ispirazione. Sono riusciti ad elaborare tutto il brano, tranne il ritornello.

E dopo una sola notte di mancato sonno, i due grandissimi artisti sono riusciti a completare la canzone e a prepararsi per il primo provino. Sapevano che Margo Mengoni era perfetto e che avrebbe interpretato “Due vite” come nessun altro.

Quando abbiamo ascoltato il suo primo provino, continuavo ad averla in testa, era chiaro a tutti che avevamo una grande canzone tra le mani.

Il significato della canzone di Marco Mengoni

Il brano “Due vite” di Marco Mengoni ha un significato molto profondo. Racconta l’intreccio di due esistenze. Lo stesso artista, nelle sue interviste, ha parlato di “rapporti mettendo al centro la relazione più intima, quella con se stessi”.

“Questa canzone racconta molto di me in questo momento. È un viaggio intimo ma anche un invito a tutti noi ad accettare tutto quello che la vita ci offre, senza pensare a cosa dovrebbe o potrebbe essere. Tutto quello che viviamo ci serve per crescere, anche nei momenti di noia ci insegnano molto e ci fanno evolvere”.

Con le sue parole, Mengoni ha voluto dire che la sua canzone rappresenta un invito rivolto a tutti. Le persone dovrebbero affrontare la vita con onestà, senza alcun rimpianto e imparando ad accettare la persona che si è oggi e quella che si è stati. Bisogna imparare ad accettare i propri errori e a comprendere che proprio quelli ci hanno permesso di crescere.