Se ti stai chiedendo com’è oggi Lourdes Ciccone, la figlia di Madonna, perché te la ricordi giovanissima e ribelle con il suo monociglio e i baffetti ben visibili, rimarrai sorpresa. Oggi è una bellissima donna, sempre un po’ ribelle e controcorrente. Del resto non potremmo aspettarci altro dalla primogenita di Miss Ciccone.

Nelle prime foto rese pubbliche quando era grandicella, molte le critiche piovute, proprio per le sue sopracciglia folte e i baffetti che evidentemente non erano una sua priorità. L’adolescente non ha avuto vita facile, visti gli haters che sui social si divertono a prendere di mira i figli delle celebrities.

Lourdes Maria Ciccone Leon, nata il 14 ottobre del 1996, è figlia di una delle cantanti più conosciute e amate del mondo. Non deve essere facile essere la figlia di Madonna. E anche di suo padre, Carlos Leon, un personal trainer di origini cubane.

Lourdes Ciccone, che ha quattro fratelli (Rocco, Mercy e David Banda, figli di Madonna, e Meeka, figlio di papà Carlos) dopo aver frequentato la scuola francese di Londra, diplomandosi alla scuola di spettacolo newyorchese alla base di Saranno Famosi, oggi è studentessa della University of Michigan, dove studia teatro, musica e danza.

Ha cambiato anche stile e look, dicendo addio ai baffetti e sopracciglia poco curata. Così gli haters non hanno più niente al quale appigliarsi, se non una bellissima ragazza, figlia d’arte, che si affaccia al mondo con tutta la curiosità della sua giovinezza.

Com’è oggi Lourdes Ciccone? Molto diversa, ma perché è cresciuta

Ne è passato di tempo da quando era un’adolescente che doveva fare i conti con una mamma così famosa. Oggi ha trovato la sua strada, anche per quello che riguarda il suo stile.

Che dite, non è semplicemente bellissima Lourdes Ciccone? Tranquilli non ha smesso di essere ribelle: ricordate le sue ascelle?