Met Gala 2021, Lourdes Leon Ciccone con i peli sotto le ascelle sul red carpet: il motivo

Tra i tanti personaggi chiacchierati al Met Gala 2021 c’è senza dubbio Lourdes Leon Ciccone, la figlia di Madonna. Il look con cui la figlia dell’artista si è presentata all’evento sta facendo molto chiacchierare. Lourdes Leon Ciccone, infatti, ha sfilato sull’evento più amato di sempre con i peli sotto le ascelle in evidenza.

La figlia di Madonna, Lourdes Leon Ciccone, è stata una delle protagoniste indiscusse del Met Gala 2021. La ragazza, che lavora come modella e performer, da sempre combatte i pregiudizi e gli stereotipi di bellezza. Temi che ha deciso di portare anche sul red carpet più famoso di sempre.

La ragazza, infatti, ha deciso di sfilare all’evento mostrando i peli sotto le ascelle. Il look con cui Lourdes è apparsa sul red carpet dimostra ancora una volta la sua volontà di difendere la libertà delle donne in modo che siano loro stesse in ogni occasione.

Lourdes Leon Ciccone al Met Gala con i peli sotto le ascelle in evidenza

Lourdes Leon Ciccone è la figlia che Madonna ha avuto con il personal trainer Carlos Leon. Nonostante i problemi avuti in passato, pare che oggi il rapporto madre e figlia sia splendido. Riguardo sua figlia Lourdes Leon, Madonna ha dichiarato:

Maria Lourdes è incredibilmente talentuosa. È davvero incredibile quello che fa. Suona magnificamente il pianoforte, è una ballerina incredibile, sa recitare molto bene ed è molto più brava di me. Non ha però la mia stessa tenacia e ogni volta che la tormentano sui social network perché è mia figlia le dico di guardare altri figli di celebrità come Zoe Kravitz che ha lavorato a lungo per non essere considerato il figlio di…

Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, sappiamo che Lourdes Leon Ciccone fino a poco tempo fa è stata legata all’attore Timothée Chalamet. storia d’amore, però, pare sia finita e attualmente la modella e perfomer è single.

