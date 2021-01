Come sta Carmen Di Pietro? Ha contratto il Covid-19

La pandemia continua ad avanzare, nonostante l’arrivo dei vaccini. Ad ammalarsi, nel mondo dello spettacolo, questa volta è stata Carmen Di Pietro. La showgirl ha contratto il Covid-19 già qualche giorno fa e l’aveva comunicato sui social.

La showgirl sembrava stare piuttosto bene, nonostante avesse qualche sintomo. Con lei sono risultati positivi anche suo figlio Alessandro e la mamma. Tuttavia, la figlia Carmelina sta benissimo ed è negativa anche se purtroppo dovrà rimanere in isolamento nella sua cameretta.

La ragazzina viene avvertita dalla mamma con una campanella quando è pronto da mangiare e glielo lascia fuori dalla stanza. Per andare in bagno deve scavalcare la finestra della cameretta e del bagno passando per il terrazzo.

Oggi la donna ha rotto il silenzio ed in collegamento con Barbara D’Urso ha aggiornato in merito alle sue condizioni di salute: “Tutto sommato sto bene. Respiro affaticata. Non ho più i sapori in bocca. Mi è stato detto che durerà per due mesi. Ma questo è il minimo.“

A colpire è stato il modo in cui la showgirl ha scoperto di aver contratto il virus. Il tutto è partito da un dolore alla gamba, le si era infiammato il nervo sciatico ed ha immediatamente chiamato la dottoressa per risolvere il problema:

Lei mi chiede se qualcun altro in famiglia sta male. Alessandro aveva la febbre a 38. Mi manda immediatamente a fare il tampone. Ho fatto il tampone rapido, quello nel naso. La carica virale era talmente alta sia per me che mio figlio che non abbiamo fatto il molecolare. Da lì sono iniziati tutti i guai. Dovevo portare anche Carmelina a fare il tampone. Non ho potuto. È venuto un signore di un laboratorio privato, per fortuna. È un dramma vivere questa situazione. Lunedì farò il nuovo tampone.

La paura maggiore ora è per la mamma di Carmen che ha 75 anni. La donna ancora non si spiega come ha contratto il virus.