Nel corso delle ultime ore Carmen Di Pietro ha rimosso il fotomontaggio con Diego Armando Maradona. Si tratta di una foto la quale ha scatenato l’ira e l’indignazione della maggior parte delle persone in rete. Infatti, l’immagine nel giro di poche è diventata virale e la showgirl ha ricevuto addirittura delle minacce.

Il giorno 26 novembre 2020 è morto Diego Armando Maradona. La notizia ha sconvolto tutto il mondo del calcio mandando tutti i suoi fan nella disperazione. Alla luce della sua morte, in molti hanno voluto ricordare sui social lo storico allenatore. Tra i messaggi di cordoglio non poteva mancare quello di Carmen Di Pietro.

In ricordo di Diego Armando Maradona, Carmen Di Pietro ha creato un fotomontaggio in cui appare lei stessa che posa accanto all’uomo in bikini. La celebre soubrette ha pubblicato l’immagine in questione sul suo profilo Instagram ma subito dopo è stata costretta a rimuoverla.

Alla luce delle severe accuse che ha ricevuto, con queste parole Carmen Di Pietro ha deciso di porre le proprie scuse agli utenti del web:

Era un fotomontaggio che gira su Internet da 3 anni, da quando è uscita fuori la mia storia con Maradona. Chiedo scusa a chi si è sentito offeso per questa foto.

Non è tutto. Stando al racconto della soubrette, lei stessa avrebbe anche ricevuto delle serie minacce le quali hanno coinvolto anche i suoi figli:

Ho ricevuto migliaia di critiche e quelle le accetto perché ti fanno pensare. Ma ho ricevuto anche minacce, mi hanno scritto di fare attenzione ai miei figli e di fare attenzione ai napoletani. Per cui, come mi ha insegnato Sandro Paternostro, ho deciso di spegnere la polemica sul nascere.

Il gossip su una presunta relazione tra Carmen Di Pietro e Diego Armando Maradona venne fuori durante una puntata di Casa Signorini. La donna afferma che i due si sono frequentati per ben un anno e mezzo e che nessuno era a conoscenza di questa storia. Infatti la loro, era una relazione clandestina.