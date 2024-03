“Come sta Loredana Bertè” un dettaglio dello staff fa preoccupare i fan

In seguito ad un malore, Loredana Bertè è stata costretta ad annullare l'evento di ieri a Roma, ma ad oggi, non si hanno notizie sul suo stato di salute e questo preoccupa molto i fan

Quando si parla di salute bisogna sempre porre molta attenzione e mai sottovalutare un dolore, nemmeno per impegni lavorativi. Proprio per questo motivo, ieri, Loredana Bertè è stata portata in una clinica di Roma per un dolore addominale. Dopo il ricovero è stato necessario posticipare la data del concerto al teatro Brancaccio di Roma. Oggi i fan sono molto preoccupati per la salute della cantante, scopriamo perché.

Loredana Bertè

Loredana Bertè, icona della musica italiana e anche estera, a febbraio ha partecipato al Festival di Sanremo, con la canzone Pazza. Enorme successo della cantante, con una canzone biografica, che rapidamente è diventata famosa in tutto il mondo. Dopo questo successo, ha partecipato al Festival di San Marino, dove si è classificata al secondo posto. Dopo questi successi canori è iniziato il suo tour italiano che purtroppo ha subito un momentaneo stop. Infatti, dopo il malore della cantante, la data di ieri al teatro Brancaccio è stata posticipata.

Ieri, lo staff della cantante attraverso un comunicato ha reso noto che a causa di un dolore addominale è stata ricoverata in una clinica di Roma. La Bertè, si trovava già nella capitale, pronta per salire sul palco, ma questo non è stato possibile. Oggi, la preoccupazione dei suoi fan cresce, vista l’assenza di notizie da parte dello staff e della cantante stessa. Infatti da ormai 23 ore, nessuno ha dato aggiornamenti sullo stato di salute della cantante.

Dagli ultimi aggiornamenti sembra che il dolore addominale fosse presente già da lunedì mattina e che solo dopo alcune ore l’artista si sia recata, su consiglio dello staff, da un medico. Dopo i primi controlli, il sanitario ha ritenuto opportuno un ricovero per approfondire la questione. In attesa di altri aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, lo staff fa sapere che il 15 maggio al teatro Brancaccio si recupererà la data annullata.