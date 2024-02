Loredana Bertè non andrà agli Eurovision Song Contest, la reazione della cantante sorprende: cosa ha fatto

Loredana Bertè, cantautrice italiana famosa in tutto il mondo, ha recentemente partecipato al Festival di Sanremo 2024. La cantante che si è posizionata settima nella classifica finale, con la canzone Pazza. Dopo il Festival, ha deciso di partecipare alla competizione di San Marino “Una voce per San Marino“, ma purtroppo, è arrivata seconda e quindi non parteciperà agli Eurovision Song Contest. Ironizzando sulla sconfitta, Loredana accusa l’ex marito di non volerla in Svezia.

Loredana Bertè

Gli Eurovision Song Contest del 2024 si terranno in Svezia e la rappresentate per l’Italia sarà Angelina Mango, vincitrice dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. La Bertè, dopo aver guadagnato il settimo posto nella classifica finale del Festival, ed il premio Mia Martini, ha deciso di partecipare alla competizione di San Marino. L’evento, che si intitola Una voce per San Marino, ha visto molti concorrenti sfidarsi a colpi di note e musica. Ad aggiudicarsi la vittoria sono i Megara, seconda classificata Loredana Bertè.

Quindi, la cantante non parteciperà agli Eurovision Song Contest del 2024. Ironizzando sulla sconfitta, Loredana ipotizza che qualche membro della giuria sia un amico del suo ex marito Björn Borg. L’ex tennista svedese è stato sposato con la Bertè dal 1989 al 1993. Ovviamente le parole di Loredana sono per sdrammatizzare sulla sconfitta, che secondo i suoi fan è stata ingiusta.

La stupenda esibizione di Loredana, le ha permesso di vincere ben due premi nella competizione di San Marino. Infatti la giuria assegna il Premio della Critica e Ogae Italy alla Bertè. Questi due riconoscimenti però, non sono stati sufficienti per vincere la competizione e quindi, la cantante italiana non sarà presente agli Eurovision Song Contest come rappresentante di San Marino. Tutti i suoi fan hanno commentato il post condiviso dalla cantante, esprimendo tutto il loro disappunto sul risultato finale della competizione.