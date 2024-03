“Malore improvviso” preoccupano le condizioni di Loredana Bertè: cosa sta succedendo

Brutte notizie per i fan di Loredana Bertè. La cantante è stata costretta a rinviare il concerto di Roma previsto per stasera, 11 marzo, al Teatro Brancaccio. Le sue condizioni hanno impedito che la serata avesse luogo, come regolarmente organizzato da tempo. La notizia del problema di salute di Loredana Bertè arriva grazie a una comunicazione dallo staff della cantante attraverso un post pubblicato sui suoi account social.

L’artista era già a Roma da ieri e non vedeva l’ora di esibirsi nella Capitale, con il suo “Manifesto Tour”, uno spettacolo che ripercorre la sua vita e la sua carriera attraverso le sue canzoni. Purtroppo, però, un malore, probabilmente legato ai suoi precedenti problemi di salute, l’ha costretta a ricoverarsi in una clinica in zona Gianicolo per accertamenti. Attualmente, quindi, si attendono novità sui controlli che sta facendo in clinica.

La data del concerto è adesso riprogrammata al 15 maggio 2024, sempre al Teatro Brancaccio. I biglietti già acquistati saranno comunque validi per la nuova data. Chi non potrà essere presente il 15 maggio potrà richiedere il rimborso del biglietto entro il 22 marzo 2024 presso il punto di prevendita dove è stato acquistato.

Al momento non risultano note ulteriori informazioni sulle condizioni di salute di Loredana Bertè. Lo staff ha però ringraziato il pubblico per il sostegno e la comprensione che sta raggiungendo i post sulla cantante, inondandola di affetto. La notizia del rinvio del concerto, ovviamente, ha destato grande preoccupazione tra i fan della cantante, con numerosi messaggi di auguri di pronta guarigione.

Loredana Bertè è una delle artiste più iconiche e amate del panorama musicale italiano. La sua partecipazione a Sanremo 2024 è stata l’ennesima occasione per vederla in grande spolvero sul palco. La sua voce potente e la sua personalità l’hanno resa una vera e propria icona attraverso diversi decenni. Il suo “Manifesto Tour” è un’occasione unica per rivivere la sua straordinaria carriera e per ascoltare i suoi più grandi successi.