Come sta Paola Perego? La conduttrice rompe il silenzio a Verissimo: “Ecco come l’ho scoperto”

Come sta Paola Perego? Nelle ultime settimane la famosa conduttrice italiana ha rotto il silenzio rivelando il delicato intervento che ha dovuto affrontare a seguito di un tumore. Nessuno in principio era a conoscenza del difficile periodo che stava affrontando e del quale, ha voluto parlarne solamente ad operazione terminata.

È stata proprio quest’ultima subito dopo l’intervento a spiegare, all’interno del proprio profilo Instagram, il tumore che l’aveva segnata e l’importanza della prevenzione. Nella giornata di ieri, la Perego ha deciso di svelare come abbia scoperto il brutto male all’interno dello studio di Silvia Toffanin a Verissimo.

Parole importanti che hanno commosso la stessa conduttrice ma anche il pubblico a casa che ormai la segue da anni e che, si era mostrato fin subito preoccupato delle sue condizioni di salute. Ecco le sue affermazioni.

La nota conduttrice Rai che presto sbarcherà nuovamente su Canale 5 con una nuova edizione de “La Talpa” ha raccontato l’importanza della prevenzione. È proprio la Perego infatti, a spiegare:

“La prevenzione è importantissima. Riesco ogni anno a farmi il mio check-up e quindi ho la possibilità di prendere qualsiasi cosa in tempo se ci fosse la necessità, ma dovrebbe essere così per tutti, tutti dovrebbero avere la stessa possibilità di curarsi”.

“Quindi io sono andata a fare il mio check up, una visita di controllo normalissima e mi hanno comunicato che avevo un carcinoma. Poi io non ho realizzato cos’era successo fino a dopo l’intervento perché non ti aspetti mai che possa succedere a te. Sono quelle cose che, quando succedono a te sono scioccanti”.