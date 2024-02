Paola Perego, dopo il delicato intervento c’è un’altra notizia choc: di cosa si tratta

Paola Perego ha recentemente affrontato un intervento chirurgico delicato per un tumore al rene. L’operazione è avvenuta ormai 10 giorni fa. L’annuncio dell’operazione era arrivato personalmente dalla conduttrice, la quale ora ha condiviso un’altra importante notizia sul suo stato di salute.

Inizialmente, aveva pubblicato un post su Instagram ringraziando il Prof. Gallucci e il suo team per aver eseguito la nefrectomia parziale. L’intervento era necessario per affrontare tempestivamente il cancro.

Era stato da subito grande lo sgomento e la preoccupazione per le condizioni di salute di Paola Perego. L’annuncio era giunto a sorpresa sul suo profilo Instagram anticipando il delicato intervento che avrebbe subito in ospedale. Nessuno era a conoscenza di nulla, tantomeno i suoi fan e i suoi colleghi che, nell’immediato, hanno ricevuto le sue parole come un vero fulmine a ciel sereno.

Dopo l’operazione, Paola Perego aveva dichiarato:

Ringrazio il Prof. Gallucci e la sua equipe che mi ha sottoposto a nefrectomia parziale per una neoplasia. Importante fare sempre molta prevenzione, può salvare la vita.

Successivamente, si è anche collegata telefonicamente durante l’ultima puntata di Citofonare Rai2, condotta da Simona Ventura.

Le sue condizioni di salute per il momento, e stando dalle sue ultime affermazioni, risultano stabili proprio grazie alla prevenzione. Anche in questo caso, e ancora una volta, ha salvato una vita. Proprio la Perego, infatti, in un suo messaggio successivo all’operazione, ha sottolineato l’importanza della prevenzione. La conduttrice ha invitato a non sottovalutare nessun sintomo che il corpo manda.

La notizia che è giunta adesso, l’ultima anticipata in esclusiva dal sito ‘DavideMaggio’, svela che Paola Perego tornerà fisicamente in studio per condurre Citofonare Rai2 con Simona Ventura già a partire dalla prossima domenica, 4 febbraio.

L’appuntamento è, quindi, alle ore 10:30 con l’anteprima e poi dalle 11:15 alle 13 con il resto della puntata. Sarà sicuramente l’occasione ideale per informare i telespettatori sul suo stato di salute e sul suo ritorno sugli schermi.