Com’era da giovane Lory Del Santo? Ecco il cambiamento della showgirl

Senza alcuna ombra di dubbio Lory Del Santo è una delle showgirl più amate e stimate all’interno del mondo della televisione. Ad oggi partecipa alla nuova edizione dell’Isola Dei Famosi 2022. Ma vi ricordate come era da giovane? Ecco l’incredibile cambiamento.

Lory Del Santo è una delle concorrenti dell’Isola Dei Famosi 2022. Al programma condotto da Ilary Blasi, la showgirl partecipa insieme al fidanzato Marco Cucolo. Chi di voi ricorda la donna ai primi esordi in tv?

Lory Del Santo è diventata famosa quando era solo un’adolescente, Per tanto, all’età di 16 anni ha fatto il suo ingresso nel mondo della televisione partecipando al Festivalbar in qualità di valletta. Poi, nell’anno 1981 ha preso parte al programma Tagli, ritagli e frattaglie di Renzo Arbore e Luciano De Crescenzo.

Da questo momento in poi, la 63enne non ha mai smesso di avere successo malgrado nel corso della sua vita si è trovata ad affrontare esperienze negative. Tra queste ultime la morte del figlio nato dalla relazione con Eric Clapton, Conor Loren Clapton e il suicidio di Loren Del Santo nell’anno 2018.

Con il passare del tempo ha subito qualche cambiamento da un punto di vista estetico. Ad oggi, Lory ha 63 anni e, nonostante il passere degli anni, non ha mai perso il fascino che è la caratteristica che più la contraddistingue.

Per quanto riguarda la chirurgia estetica, la showgirl ha ammesso di essersi sottoposta ad un ritocco al naso. Tuttavia, nel corso degli anni, la fidanzata di Marco Cucolo ha rivoluzionato spesso e volentieri il suo look. Infatti, quando era giovane sfoggiava una chioma riccia in stile anni ’80.

In seguito, nei primi anni 2000, ha optato per una chioma vaporosa e cotonata. Attualmente la showgirl sfoggia una piega liscia qualche volta caratterizzata da onde naturali.