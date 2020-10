Gigi Marzullo, ormai, lo conoscono tutti. Il presentatore è entrato nelle case degli italiani in punta di piedi con il suo programma Sottovoce. Ma vi siete mai chiesti com’era Gigi Marzullo da bambino? Lo abbiamo scoperto per voi e abbiamo le foto.

Luigi Marzullo, in arte Gigi, nasce il 25 luglio 1953 ad Avellino. Nato nel segno del leone, attualmente pesa 75 kg ed è alto 177 cm.

Da bambino era molto legato ai suoi genitori e al fratello Enzo Maria Marzullo, scomparso prematuramente nel 2003, a soli 42 anni.

Durante un’intervista a Io e te, Pierluigi Diaco ha mostrato le foto da bambino del conduttore.

Gigi Marzullo ha revocato ricordi dell’infanzia. Ha parlato per prima, con nostalgia, di nonno Vincenzo che, per lui, era una figura di riferimento:

Ero il primo nipote del nonno materno, Vincenzo, che è stata la figura importante della mia infanzia e della mia crescita. Mi ha fatto frequentare, alla scuola elementare Regina Margherita, più conosciuta come Palazzotto, la primina. Sostenuti gli esami, sono stato ammesso alla seconda elementare. L’infanzia, insomma, è stata trascorsa con la famiglia, che ha avuto molta cura di me, regalandomi alcuni valori, quali l’onestà, la libertà, la generosità, l’altruismo, ai quali ho attinto per tutta la vita