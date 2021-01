Commovente post di Aurora Ramazzotti: “Ti sarò grata per sempre. Da quel momento è cambiato tutto”

Oggi, martedì 19 gennaio 2021, è un giorno davvero davvero speciale per Aurora Ramazzotti, la figlia di Eros e Michelle Hunziker. Compie, infatti, gli anni una persona a lei particolarmente cara, più esattamente Goffredo Cerza, il suo fidanzato con cui ha ormai da parecchio tempo una relazione.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sul punto di baciarsi

Al fine di celebrare sui social network questo bellissimo momento per lei e per il suo fidanzato, la giovane ha avuto infatti l’idea di pubblicare sul web una fantastica immagine di loro due stretti in un abbraccio e sul punto di baciarsi.

Muro “abbattuto”

Le parole scritte nella didascalia rendono ancora più romantico il gesto sul suo profilo personale. La dedica lascia chiaramente intuire quanto il loro sentimento sia molto forte. Tutto è iniziato oltre quattro anni fa e da lì in poi la love story è proseguita, nonostante le varie avversità incontrate lungo il cammino.

Aurora Ramazzotti ha desiderato ringraziare la sua attuale dolce metà, Goffredo Cerza, per la tenacia. Ha insistito e “abbattuto” quel muro che la figlia d’arte, celebre volto tivù e in rete, aveva eretto: oggi è una persona differente, serena. Non potrebbe essere altrimenti dato il rapporto costruito insieme a Goffredo, la sua anima gemella.

Nella vita e nel cuore

Il via alla love story ha segnato una svolta nell’esistenza di Aurora, che ha sempre potuto contare, nella buona e nella cattiva sorte, sul partner. Il giorno di compleanno del ragazzo è un’occasione per rendergli il merito, con la sua semplicità e simpatia, di essere entrato, senza mai più uscirne, nella vita e nel cuore di Aurora.

Aurora Ramazzotti grata in eterno

Ci sono date indimenticabili, scolpite perfettamente nella memoria. Indelebili, come è del resto giusto che sia. La ragazza gli sarà grata in eterno, dal primo bacio scambiato ad una festa.