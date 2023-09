Shannen Doherty non è riuscita a trattenere le lacrime dopo il gesto del suo amato pubblico: "Sto lottando per la mia vita e sono brava"

Ha provato a trattenere le lacrime, ma alla fine non è riuscita nell’intento e si è lasciata andare. Shannen Doherty, ancora una volta, ha avuto la dimostrazione di quanto sia amata dal suo pubblico e dal mondo dello spettacolo.

Nonostante le sue condizioni di salute, l’attrice ha partecipato alla reunion del cast di Beverly Hills 90210 per il 90s Con a Tampa. Chi non ricorda una delle serie televisive più amate di sempre, soprattutto i più nostalgici degli anni ’90. Donna, Brandon, Kelly, Steve e la stessa Brenda interpretata da Shannen Doherty.

Durante la riunione, c’è stato un momento commovente e l’attrice non è riuscita a trattenere le lacrime. Il pubblico ha voluto dimostrale quanto sia amata e stimata con una standing ovation. Anche i suoi amici ed ex colleghi di una vita si sono alzati in piedi e l’hanno applaudita a lungo. Shannen si è commossa ed è scoppiata in lacrime. Ha ringraziato tutti per il grande amore che ogni giorno le da la forza per affrontare la sua battaglia.

Probabilmente sapete quanto mi piaccia piangere, per questo vi ringrazio. Ogni giorno lotto per la mia vita e penso di essere davvero brava.

#ShannenDoherty got emotional after receiving a standing ovation at 90s Con in Tampa, FL 🤍⁠ pic.twitter.com/SeTqRgruxM — Access Hollywood (@accesshollywood) September 18, 2023

Doherty ha poi ironizzato sul suo divorzio, arrivato lo scorso aprile, scherzando sul fatto che il suo secondo lavoro è ormai quello di sposarsi e divorziare. Ha voluto regalare un sorriso a tutte quelle persone che erano lì per lei.

L’attrice sta lottando da anni contro il cancro e purtroppo, sa che non le resta ancora molto da vivere. La prima diagnosi è arrivata nel 2015, tumore al seno. Due anni di cure, prima di ricevere la notizia di una remissione e comunicarla con gioia al mondo. Poi, l’incubo è tornato nel 2020. Quel mostro ha preso di nuovo possesso del suo corpo. Lo scorso giugno, la star ha rivelato che ormai il tumore è al quarto stadio e le metastasi hanno già raggiunto il cervello.