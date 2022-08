A portare via Joe E. Tata, il morbo di Alzheimer: aveva interpretato il proprietario del Peach Pit in Beverly Hills 90210

Luto nel mondo del cinema e della televisione statunitense e mondiale. All’età di 85 anni, dopo una lunga battaglia con l’Alzheimer, si è spento Joe E. Tata. L’attore era noto soprattutto per il ruolo di Nat Bussichio, il proprietario del Peach Pit, in Beverly Hills 90210. Innumerevoli i messaggi di stima e affetto.

Aveva scoperto di essere malato nel 2014, quando di anni ne aveva 78. Sono tanti i film e le serie tv in cui Tata ha recitato, ma se resterà immortale nella memoria di molti, sarà soprattutto per uno in particolare.

Chi ha vissuto la propria adolescenza negli anni ’90 non può non ricordare le vicende di Brendon, Brenda, Dylan, Kelly e degli altri personaggi di una delle serie tv più di successo di sempre, Beverly Hills 90210.

Nella serie, i diversi personaggi avevano come punto di ritrovo il Peach Pit, un bar gestito dall’adorato Nat Bussichio, interpretato appunto da Joe E. Tata.

Cordoglio per la morte di Joe E. Tata

Credit photo: ian zering – Instagram

Sono innumerevoli i messaggi di cordoglio apparsi sul web, dopo che si è diffusa la notizia della morte di Joe. Tra questi, uno dei più commoventi è stato quello di Ian Ziering, che in Beverly Hills 90210 interpretava Steve Sanders.

Sul suo account Instagram, l’attore ha pubblicato una sua foto che lo ritrae insieme a Joe, accompagnandola con una lunga e commovente lettera di addio.

Credit photo: ian zering – Instagram

Una delle persone più felici con cui abbia mai lavorato, era generoso con la sua saggezza, quanto lo era con la sua gentilezza. (…) Le storie dei giorni passati che avrebbe condiviso, le incredibili esperienze nell’industria dell’intrattenimento di cui faceva parte, ci avrebbero catturati tutti. Potrebbe anche essere stato nel retro di molte scene, ma era una forza trainante, specialmente per noi ragazzi, su come apprezzare il dono che era 90210. Il mio sorriso si affievolisce oggi, ma crogiolarmi in bei ricordi lo sposta dai miei occhi al mio cuore dove sarà sempre.