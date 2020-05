Coronavirus, è morta Ann Sullivan: disegnatrice de Il Re Leone e della Sirenetta La nota disegnatrice de Il Re Leone e la Sirenetta, Ann Sullivan, è morta a causa del Coronavirus

Il mondo della Disney è in lutto, la creatrice della Sirenetta e del Re Leone, Ann Sullivan, si è spenta lo scorso lunedì, a seguito di alcune complicazioni comportate dal Coronavirus. La notizia è stata riportata sulla famosa testata giornalistica the Hollywood Reporter.

Ann Sullivan è diventata famosa nel 1950, dopo la sua laurea, quando ha iniziato a lavorare come disegnatrice di schizzi del laboratorio di animazione della Walt Disney Animation.

Dal 1973 ha iniziato a disegnare i cartoni più famosi della Walt Disney: Oliver e la sua banda (1988), La Sirenetta (1989), Il re leone (1994), Pocahontas (1995), Hercules (1997), Tarzan (1999), The Emperor and his follies (2000), Lilo and Stich e The Treasure Planet (2002).

Negli anni cinquanta si è sposata con Kevin Sullivan, dal quale ha avuto quattro figli e dal quale ha divorziato negli anni sessanta.

Nell’anno 2000, Ann Sullivan è andata in pensione, ma il suo lavoro ha continuato ad essere molto apprezzato e oggi la sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto e un grande dolore nel cuore di migliaia di persone.

Bob Beitche, presidente e CEO della Motion Picture and Television Fund, ha voluto salutare la grande disegnatrice, lasciando una dichiarazione dopo la sua scomparsa:

“Ci sono giorni belli e giorni brutti. Questo è uno di quelli brutti. Ann Sullivan era una donna straordinaria e resistente, che ha perseguito il suo sogno di vivere in California e lavorare nella Walt Disney, fino a quando non è riuscita a realizzarlo. Ha realizzato il suo sogno e ha avuto successo grazie al suo impegno e alla sua perseveranza”.

Ann Sullivan è morta il 13 aprile, all’età di novantuno anni, a seguito di complicazioni del Covid-19, tra le mura del Motion Picture & Television Country House and Hospital.

Con lei è morto un grande pezzo della storia dell’infanzia dei bambini. Tantissimi sono stati i post di cordoglio per colei che ha disegnato i cartoni più amati e che non moriranno mai negli anni a seguire.