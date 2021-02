Cosa c’è dietro il cambiamento delle foto postate da Belen Rodriguez sul suo profilo Instagram?

Belen Rodriguez è sicuramente uno dei personaggi più seguiti sui social. La sua pagina Instagram, infatti, può contare quasi 10 milioni di followers. La showgirl, d’altronde, è sempre attiva e condivide giornalmente con i suoi seguaci momenti di vita quotidiana. Ma ultimamente per la bella showgirl argentina qualcosa è cambiato.

Sono tanti i followers che hanno notato un vero e proprio cambiamento sulla sua pagina social. Sembra proprio che la conduttrice di Tu Si Que Vales abbia effettuato una vera e propria rivoluzione virtuale. In tutti questi anni i suoi followers hanno potuto apprezzare le foto eccentriche pubblicate dalla showgirl riguardanti servizi fotografici, vacanze e scatti con il piccolo Santiago.

Oggi, però, qualcosa è cambiato. Infatti scatti in bianco e nero, foto di oggetti e paesaggi hanno preso il posto di foto luminose e colorate dove Belen è protagonista, spesso con pose sensuali. Da notare i dettagli artistici che predominano come ad esempio una cornetta del telefono o una tazzina di caffè.

Dunque per Belen un vero e proprio cambiamento. Sembra che la showgirl sia diventata più concettuale, trasmettendo comunque la sensualità in modo meno eccentrico rispetto alle foto del passato.

Quello che non è cambiato, però, è sicuramente la sua voglia di condividere sui social tutte le sue passioni e la sua vita quotidiana. Dal suo lavoro, al rapporto con il piccolo Santiago alla moda. Molto spesso, infatti, vengono condivisi dalla showgirl bellissimi scatti di acquisti di oggetti lussuosi come borse o gioielli, insieme ai look di tendenza.

Ma qual è la spiegazione al drastico cambiamento virtuale di Belen? Probabilmente, dietro tutto ciò, potrebbe esserci il nuovo fidanzato della showgirl, Antonino Spinalbese. Infatti sembra che l’uomo oltre che essere un affermato hair-stylist sia anche un bravissimo fotografo. Tant’è vero che a dicembre ha ottenuto il suo primo servizio fotografico per Diadora.