Nel corso delle ultime ore circola in rete una notizia riguardante Tom Cruise la quale ha sconvolto tutti i suoi fan. Il celebre attore è stato avvistato durante una partita di baseball ed è apparso irriconoscibile a tutte le persone comuni. Cosa è successo alla star di hollywood? Scopriamolo insieme!

Di recente la maggior parte delle persone si stanno chiedendo cosa sia successo a Tom Cruise. Il volto della celebre star hollywoodiana ha sconvolto tutti sollevando numerose chiacchiere in rete. Infatti l’attore è apparso a tutti i suoi fan con un aspetto estetico totalmente cambiato. Ecco le foto che stanno facendo il giro del web.

Senza alcuna ombra di dubbio, nel mondo dello spettacolo i valori estetici sono di rilevante importanza. Dunque i professionisti che vi lavorano all’interno sono sempre più soggetti a pregiudizi e critiche. Per questo la maggior parte di loro decide di ricorrere alla chirurgia estetica ma a volte accadono disastri.

Molto probabilmente questo potrebbe essere il caso di Tom Cruise. Il celebre attore è andato ad una partita di baseball durante il fine settimana insieme a suo figlio Connort ed è apparso con un volto del tutto diverso. Il protagonista di “Mission Impossible” ha il viso molto gonfio il quale fa ipotizzare ad un botox in eccesso.

Inutile dire che numerose sono state le critiche che si sono scatenate sul web. Soprattutto su Twitter gli utenti hanno ipotizzato due teorie diverse: alcuni lo hanno difeso sostenendo che avesse preso qualche chilo in più per un nuovo film, altri hanno addirittura pensato che si trattasse di un sosia.

Tuttavia, la maggior parte delle persone crede che Tom Cruise abbia fatto un abuso della chirurgia estetica. Numerosi sono i commenti che si possono leggere sotto le foto che sono diventati virali in rete. Alcuni hanno anche difeso l’attore accusando i più critici di bodyshaming:

Il fatto che venga preso in giro per il suo aspetto è una cosa schifosa secondo me.