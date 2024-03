“Cosa mi ha fatto Belen” La Vip rompe il silenzio e svela un clamoroso retroscena sulla showgirl: “È successo qualche anno fa”

Dopo le numerose indiscrezioni che hanno coinvolto Belen Rodriguez sulla sua presunta partecipazione a Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli non ha potuto fare a meno di commentare tale rumors. L’opinionista e blogger ha di nuovo scagliato una frecciatina nei confronti della modella argentina.

Belen Rodriguez

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Belen Rodriguez potrebbe diventare una nuova concorrente della nuova edizione di Ballando con le stelle. Tale speculazione ha subito colto l’attenzione di molti opinionisti e blogger tra cui anche Selvaggia Lucarelli la quale ha voluto esprimere la propria opinione in merito.

L’opinionista ha scagliato una velenosa frecciatina nei confronti della modella argentina attraverso il suo profilo Instagram, nel tentativo di rispondere ad alcune domande dei fan più curiosi. Quando un utente le ha chiesto quale sarebbe la sua reazione se Belen approdasse a Ballando Con Le Stelle in qualità di concorrente, la blogger ha risposto con queste parole:

Sarebbe una bomba!

Il rapporto tra Selvaggia Lucarelli e Belen Rodriguez

Tra Selvaggia Lucarelli e Belen Rodriguez non corre buon sangue. Le due non hanno mai avuto un rapporto sereno a causa delle numerose frecciatine che la Lucarelli ha spesso scagliato contro la conduttrice. Ricordiamo, per esempio, la pubblicazione del fotomontaggio di Belen con un neonato con la faccia di Fabrizio Corona.

All’epoca tale gesto sollevò l’ira di Cecilia Rodriguez la quale prese le difese di sua sorella. Si tratta di un aneddoto ricordato dalla stessa Selvaggia:

Cecilia? Ricordo bene i messaggi di qualche anno fa, quando, siccome avevo pubblicato un’ ironica copertina con un fotomontaggio (non mio per giunta) in cui la sorella Belen teneva in braccio un bambino con la testa di Corona, mi scrisse, aulicamente pure lei: “putt4n4 di m3rda spero di non incontrarti mai per strada perché ti 4mm4zzo. Lucarelli di m3rda put4.”. Su Belen e la sua classe, stenderei un velo pietoso. Certo è che lo spaccato di questa famiglia è di una tristezza siderale.

Inoltre, Selvaggia Lucarelli ha ricordato un episodio in cui ha sostenuto di essere stata ‘cacciata’ dalla stessa Belen Rodriguez dal suo locale, insieme a Gianni Morandi e un amico. Queste sono state le sue parole: