“Cosa succedeva a telecamere spente” Striscia la Notizia, ex velina fa una clamorosa rivelazione sul programma

Il mondo del lavoro spesso nasconde al suo interno criticità e difficoltà ed ogni lavoratore nel mondo tenta di superare e migliorare queste situazioni. Ma alcune situazioni,sono difficili da risolvere e anche a distanza di anni, possono ancora influire sul nostro essere. Proprio su dei rapporti lavorativi si sfoga Maddalena Corvaglia durante Pechino Express, parlando del suo ex datore di lavoro Antonio Ricci.

Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo

Maddalena Corvaglia, showgirl e conduttrice italiana di 44 anni, conosciuta come la “velina bionda“. Questo titolo le è stato riconosciuto proprio perché tra il 1999 e il 2002 lavora come velina affiancando Elisabetta Canalis a Striscia la Notizia. Negli anni successivi la sua carriera in televisione prosegue, come conduttrice. Tra i diversi programmi ricordiamo la versione estiva di Paperissima Sprint dal 2016 al 2018, insieme a Vittorio Brumotti e al Gabibbo.

Oggi, la showgirl ha deciso di intraprendere una nuova sfida, ma non come conduttrice, bensì come partecipante. Infatti, insieme a Barbara Petrillo formano la coppia “Le Amiche” in gara a Pechino Express, e stanno già dimostrando di essere delle avversarie temibili. Durante il programma Maddalena Corvaglia si è lasciata andare ad un piccolo sfogo su Antonio Ricci. La velina racconta:

“Antonio Ricci mi dava del lei, dopo vent’anni è passato al tu. Lo faceva con tutte. Voleva tenere le distanze. Quasi tutte le veline sono stata innamorate di Ricci. Un figo, intelligentissimo, un pò tenebroso. Era un suo modo per rispettare queste ragazze che vivevano in un mondo pieno di false promesse. Con me queste cose si spengono subito.”

La showgirl parla del suo ex datore di lavoro, e nonostante siano passati diversi anni, il ricordo è vivido nella sua mente. Maddalena Corvaglia racconta anche che Ricci si era espresso sulla relazione tra la giovane, all’epoca diciannovenne e Enzo Iacchetti. Secondo il produttore infatti nella coppia la parte maschile era ricoperta da Maddalena e non da Enzo.