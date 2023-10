Il malore in aeroporto e come Fedez è sfuggito alla morte: le ultime ore del rapper prima del malore improvviso

In queste ore il rapper italiano Fedez si trova ricoverato all’ospedale Fatebebefratelli a causa di un malore. Nel suo post poco dopo il ricovero ci ha tenuto a spiegare cosa è successo e soprattutto ha voluto ringraziare i medici, perché gli hanno salvato la vita.

Il quotidiano La Stampa nella giornata di ieri, ha voluto ripercorrere le ultime ore del famoso cantante, prima che venisse colpito da un malore.

Da ciò che è emerso si era recato in aeroporto, doveva volare a Los Angeles e con lui c’era la sua troupe. Non si sa bene poi cosa è accaduto, ma tutti i suoi familiari si sono allarmati nel vederlo stare male. Per questo è stato necessario l’intervento di un’ambulanza.

Da qui il tempestivo trasporto in nosocomio. I medici lo hanno sottoposto da subito a tutti i controlli del caso. Successivamente hanno scoperto le due ulcere nella zona in cui circa un anno e mezzo fa ha subito un intervento ed anche un’emorragia in corso.

CREDIT: INSTAGRAM

Proprio Fedez nel suo messaggio ha scritto che gli hanno dovuto fare due trasfusioni, ma che per fortuna ora sta bene. Le sue condizioni dall’ultimo aggiornamento, non dovrebbero essere gravi.

Il malore di Fedez e l’arrivo di Chiara Ferragni in ospedale

La moglie Chiara Ferragni in quelle ore non era a Milano. Si trovava in Francia, in occasione della Parigi Fashion Week. In una delle sue ultime storia pubblicate, ha mostrato lei e la sua amica Chiara Biasi che stavano tornando a casa per un’emergenza.

Il Corriere della Sera ha mostrato proprio il suo arrivo in ospedale. Nella clip si vede la famosa imprenditrice digitale, scendere da un van con i vetri scuri. Aveva un cappello ed il viso particolarmente teso.

Non si è rivolta alle telecamere, ma è entrata subito alla porta, con una guardia del corpo.

Per il momento le condizioni di Fedez non dovrebbero essere gravi. Il suo dottore Massimo Falconi in un’intervista, ha spiegato che per fortuna sta bene e la situazione non dovrebbe essere grave. Ha detto che un evento raro, che però potrebbe ripetersi.