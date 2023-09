Dopo ore di silenzio in cui si diceva che Fedez era stato ricoverato in ospedale, è lo stesso rapper a spiegare cosa è successo in una storia su Instagram. Ha detto che che per fortuna sta bene e che i medici in quest’occasione, gli hanno salvato la vita.

La prima ad allarmare i fan della coppia, è la moglie Chiara Ferragni. Era in Francia, per la Parigi Fashion Week, ma ha spiegato di esser dovuta tornare a casa per un’emergenza.

Lo stesso rapper dopo ore di silenzio, in cui tutti erano in ansia per la situazione, ha deciso di spiegare cosa è successo. In una storia ha scritto:

Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando perché il supporto fa sempre bene in questi momenti. Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere, che mi hanno causato un’emorragia interna.

CREDIT: INSTAGRAM

Grazie a due trasfusioni ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita.

Le condizioni di Fedez dopo il ricovero

In una storia ha pubblicato cosa stava facendo ed anche che la sua amica Chiara Biasi non l’ha lasciata sola durante il viaggio. Il rientro della famosa influencer di fama mondiale, è avvenuto nella serata di giovedì 28 settembre.

Inoltre, anche Mr Marra in una diretta su Twich ha chiesto a tutti di “Mandare un grande abbraccio a Fedez!” Tuttavia, nessuno ha mai spiegato cosa stesse accadendo al rapper.

Per fortuna la situazione non dovrebbe essere grave. Con delle trasfusioni, a breve potrebbe anche essere dimesso dall’ospedale e tornare a casa. Ora si attendono solo ulteriori aggiornamenti da parte del cantante e di sua moglie.