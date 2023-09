Dopo ore di angoscia ed ansia da parte dei fan di Fedez, è lo stesso rapper nella serata di ieri, venerdì 29 settembre, a rompere il silenzio ed a spiegare cosa è successo. Da ciò che è emerso ora si trova ancora ricoverato in ospedale, ma ha spiegato che i medici gli hanno salvato la vita.

Il tutto è iniziato 2 giorni fa. Quando la moglie Chiara Ferragni, che era in Francia in occasione della Parigi Fashion Week, ha allarmato i suoi follower pubblicando una storia molto strana.

Aveva la mano alla sua amica Chiara Biasi ed ha spiegato che ha dovuto lasciare prima quell’evento a causa di un’emergenza, senza però dare spiegazioni a riguardo.

Poche ore dopo ha iniziato a circolare la voce sul nuovo ricovero di Fedez, che alla fine proprio lui ha voluto dare la conferma. L’uomo si trova ora ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove i medici lo hanno salvato.

Tutto è iniziato due sere prima, quando ha iniziato ad avere delle perdite di liquido rosso nella zona dove ha già subito un delicato intervento lo scorso anno. Da qui il tempestivo ricovero e le trasfusioni urgenti.

Purtroppo sono attualmente ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna. Grazie a due trasfusioni ora sto molto meglio.

Il ricovero di Fedez e le sue condizioni

Con queste parole il rapper nel suo messaggio sui social, ha spiegato quali sono le sue condizioni e soprattutto ci ha tenuto a ringraziare tutti quelli che gli stanno mandando messaggi di vicinanza ed affetto.

Per il momento non è ancora chiaro quanto tempo dovrà stare ancora ricoverato, ma per ora non dovrebbe essere nulla di grave. Queste ulcere non dovrebbero essere legate al brutto male che a marzo dello scorso anno gli era stato diagnosticato.

Lo stesso rapper nei mesi in cui ha ricevuto la diagnosi e poi un intervento, ha voluto raccontare sui social ciò che stava vivendo. Ci auguriamo che molto presto possa tornare a casa.