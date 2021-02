Costantino Della Gherardesca, il dramma della malattia. “Sono stato ricoverato per disturbi psichiatrici e per droga”

In tivù Costantino Della Gherardesca è solito portare una ventata di freschezza e di ironia, anche dissacrante. Oggi è un componente della giuria de Il Cantante Mascherato, lo show condotto da Milly Carlucci in onda il venerdì sera su Rai Uno. Ma la sua vita ha attraverso momenti bui.

Costantino Della Gherardesca: il tunnel della droga

Qualche tempo fa, in un’intervista concessa a Vanity Fair, Costantino Della Gherardesca ha spiegato come una persona con problemi psichiatrici per forza di cose si butti sulla droga. E se alle spalle hai una famiglia ricca – ha proseguito -, finisci per farti di cocaina ed eroina fino al resto del tuo giorni.

Toccato il fondo

Scappava da amici a Parigi e lì ne combinavano di tutti i colori: droga, acidi. E ha proseguito pure quando, due anni più tardi, lo hanno trasferito in un altro collegio, particolarmente di sinistra. Il consumo di sostanze stupefacenti è figlio della voglia di anestetizzarsi. Per stessa ammissione di Costantino Della Gherardesca, lo hanno ricoverato dappertutto: comunità, ospedali psichiatrici, centri di recupero. Per droga e per disturbi psichiatrici.

Il fondo lo ha toccato mentre è stato accolto presso una comunità psichiatrica, dove era finita per questioni pure di droga. Era ancora un ragazzino e gli somministravano neurolettici davvero forti.

Persi oltre 25 kg

Per tale ragione è diventato grasso. Negli ultimi anni, ha perso oltre 25 kg. Il piano alimentare comprende pochissima pasta. Il pane rigorosamente del panettiere, non quello in cassetta. Niente dolci, anche quelli meglio se fatti in casa con pochissimo zucchero e, se possibile, in casa altrui. Per spuntino si concede un cappuccino senza zucchero o un bicchiere di latte.

Costantino Della Gherardesca: il piano alimentare

Una o due volte a settimana assume esclusivamente bevande proteiche, mentre quotidianamente beve due litri di acqua per depurarsi. Ha bandito l’alcol, in particolare birra e vino. Se proprio è il caso sceglie un super alcolico liscio con ghiaccio, massimo una volta alla settimana. Per tenere sotto controllo la situazione, infine, si pesa ogni giorno.