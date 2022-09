Costantino Vitagliano confessa: “Ero Superman, poi il castello è venuto giù”

Tutti ricorderanno Costantino Vitagliano, il tronista più amato nella storia di Uomini e Donne. Nel corso delle ultime ore, in seguito ad un’intervista rilasciata al giornale ‘Il Messaggero’, il suo nome è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Costantino ha raccontato a cuore aperto la sua vita, svelando non solo i suoi successi ma anche i fallimenti.

Costanti Vitagliano si è raccontato in una lunga intervista rilasciata al giornale ‘Il Messaggero’. La partecipazione a Uomini e Donne ha rappresentato senza ombra di dubbio un vero e proprio trampolino di lancio per il suo successo. Nel corso degli anni, però, qualcosa è andato storto e il castello che negli anni è riuscito a costruito si è pian piano sgretolato.

L’intervista di Costantino inizia con la notizia della tragica scomparsa di Manuel Vallicella, l’ex tronista che si è tolto la vita a soli 35 anni. A riguardo, Costantino Vitagliano ha dichiarato:

Non conoscevo la sua storia. Mi dispiace molto per quello che è successo. Ma non seguo queste cose: io col mondo dei tronisti non c’entro più. Non sono quello di Uomini e donne.

In seguito, l’ex tronista ha aggiunto:

Ho capito cosa volevano da me per fare ascolti e l’ho fatto. Sapevo vendermi molto bene. Volevano che facessi il traditore seriale, l’ho fatto. Volevano che facessi quello che strapazza le donne, l’ho fatto. Guadagnavo tantissimo. Ero dappertutto: album, diari, copertine, calendari. In un anno ho fatturato un milione di euro solo con le chat telefoniche.

Costantino Vitagliano: il successo e il declino dopo Uomini e Donne

Sembrava essere perfetta la vita che stava vivendo Costantino dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne. Ad un certo punto, però, il declino. Questo è quanto raccontato dall’ex tronista: