Covid al GF Vip, la situazione si complica: altri concorrenti avvertono sintomi sospetti

Ieri con un comunicato ufficiale la produzione del Grande Fratello Vip ha reso pubblica la notizia della positività al Covid di quattro concorrenti. Si tratta di Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Charlie Gnocchi e Attilio Romita. Gli autori del reality hanno dichiarato che attualmente la situazione è in continuo monitoraggio ed hanno invitato gli altri concorrenti ad avvertirli immediatamente qualora avvertissero dei sintomi sospetti.

Nella casa del Grande Fratello Vip la situazione Covid sta diventando alquanto seria. Come già anticipato, in queste ultime ore lo stato di salute dei Vipponi è in continuo monitoraggio, anche se ci si aspetta che i quattro concorrenti risultati positivi non saranno di certo gli unici.

In queste ultime ore, infatti, alcuni dei Vipponi presenti in casa hanno informato la produzione del reality di sentire dei sintomi sospetti. Questa mettina Wilma Goich ha avvertito dei dolori alle ossa, Giaele De Donà è febbricitante mentre Oriana e Nikita hanno affermato di non sentirsi per niente bene.

Ma non è finita qui. Stando a quanto emerso, pare che Antonino Spinalbese e Alberto De Pisis hanno informato la produzione di non sentire più gli odori e i sapori. Anche se l’argomento è attuale, durante la diretta la regia censura i discorsi relativi al Covid.

In seguito a quanto emerso, in queste ore i fedeli telespettatori del programma si stanno chiedendo cosa succederà nei prossimi giorni. Secondo molti, è necessario che il programma si prenda una pausa in modo da isolare tutti e sanificare la casa. Ormai sembra evidente che all’interno del Grande Fratello Vip si sia creato un vero e proprio focolaio.

Non ci resta che aspettare le prossime ore per scoprire se ci saranno aggiornamenti in merito a questa vicenda che sta facendo tanto chiacchierare le principali pagine di gossip. Staremo a vedere quale decisione prenderà la produzione del reality in merito al focolaio creatosi all’interno della casa.