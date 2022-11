GF Vip, Antonino Spinalbese confessa: “Ecco quando è finita con Belen”

Antonino Spinalbese è senza ombra di dubbio uno dei protagonisti indiscussi di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso delle ultime ore l’hairstylist si è reso protagonista di una confessione riguardo la sua ex compagna Belen Rodriguez. Nel dettaglio, il gieffino ha svelato quando lui e la showgirl si sono lasciati.

In questi ultimi giorni il nome di Antonino Spinalbese è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Stando a quando emerso, pare che il gieffino si sia lasciato andare ad una confessione sulla sua ex, nonché madre di sua figlia Luna Marì, Belen Rodriguez.

Durante una chiacchierata con Alberto De Pisi e Oriana Marzoli, il gieffino si è lasciando andare ad una confessione riguardo la relazione con Belen. Senza entrare troppo nel dettaglio, l’hairstylist ha rivelato il periodo in cui la storia con la showgirl argentina è giunta al capolinea.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

Vabbè… Sì dicembre!

In seguito alle parole del gieffino, Alberto De Pisi ha commentato ironicamente la vicenda in questo modo:

Non diamo troppi riferimenti temporali.

Ma Antonino Spinalbese non si è mostrato per niente preoccupato ed ha risposto al gieffino in questo modo:

Eh vabbè amore mio, ma son problemi suoi non miei.

Ma non è finita qui. Stando infatti a quanto sta emergendo sul web, pare che Antonino abbia parlato della sua ex in più occasioni.

Alcuni utenti hanno infatti condiviso alcuni filmati in cui il gieffino e i suoi amici sembrano parlare in codice e a gesti, come a nascondere qualcosa. Tra le tante frasi pronunciate da Antonino, ce n’è sicuramente una che non è passata inosservata ai fan più fedeli del programma:

Io non posso dire che l’ho lasciata, perché sennò succede un casino.

Come avrà preso Belen Rodriguez le dichiarazioni del suo ex fidanzato? Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se emergeranno nuovi dettagli su questa vicenda.