GF Vip, tra Orietta Berti e Wilma Goich non scorre buon sangue? L’indiscrezione

Nel corso delle ultime puntate del GF Vip Orietta Berti e Wilma Goich sono state spesso al centro dell’attenzione di Alfonso Signorini. Il padrone di casa ha infatti chiesto alle due cantanti quali fossero i loro rapporti. In seguito alla domanda del direttore di ‘Chi’, la Vippona e l’opinionista hanno fornito ognuna la loro versione.

Nel corso delle ultime ore i nome di Orietta Berti e Wilma Goich sono tornati ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. I fedeli telespettatori del programma non hanno potuto fare a meno di interrogarsi sul rapporto che c’è tra l’opinionista e la cantante. La curiosità dei telespettatori del reality è stata soddisfatta da Alfonso Signorini il quale ha voluto mettere i puntini sulle i riguardo il legame tra le due donne.

Riguardo Wilma Goich, Orietta Berti ha rivelato:

Quante volte ho cantato con lei? Mai. Però ci siamo incontrate varie volte. Ma non è che siamo state tanto insieme. Sai quando andavamo negli eventi ogni artista stava con i colleghi della stessa casa discografica. Non c’era tempo per socializzare con tutti.

Non convinto della versione della cantante, il conduttore del GF Vip ha posto la stessa domanda anche a Wilma Goich la quale ha risposto con queste parole:

Ma no, ci vediamo raramente. Però quando capita devo dire che è un piacere dai. Assolutamente, ma no. Poi ci conosciamo da talmente tanti anni. Non abbiamo mai discusso per nulla.