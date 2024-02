Fedez e Chiara Ferragni in crisi? Ecco come hanno passato il San Valentino

Da diverse settimane i fan di Chiara Ferragni e consorte si domandano come stia la coppia più famosa d’Italia. I due stanno forse attraversando una crisi coniugale? Fedez è tornato da Miami giusto per San Valentino, e non può essere una coincidenza. Anzi, è più un indizio, nonostante la “lontananza” sui social.

Il periodaccio che sta passando Chiara Ferragni, a suon di scandali difesi colpo su colpo, non ha di certo giovato alla relazione tra i due. Il clamore dello scandalo del pandoro Balocco ha seminato dubbi persino sulla solidità del loro matrimonio, il più celebre d’Italia: d’altronde, sono i Ferragnez. Intanto, per San Valentino si sa solo che l’influencer ha passato un alternativo festeggiamento al luna park.

Il presunto “divorzio social” sta facendo mormorare chiunque, dai seguaci del gossip a coloro che semplicemente seguono uno dei due. A sostenere la teoria dell’allontanamento dei due, ci sono segnali sospetti sui social che confermano una certa distanza tra i due. Entrambi, infatti, sembravano condurre vite apparentemente distinte negli ultimi due mesi.

Recentemente, ad esempio, il rapper ha celebrato il compleanno del padre senza la presenza di Ferragni, mentre lei si trovava in Liguria con la madre, la sorella e i figli, Leone e Vittoria. Quello che è sembrato è stata una fuga dall’evento familiare. Molti hanno interpretato ciò come un segnale di una crisi addirittura irrecuperabile, ma qualcosa sembra cambiato negli ultimi giorni.

Eppure, non c’è nulla di meglio che trascorrere la festa degli innamorati con la propria famiglia, gli amori più grandi, lo sappiamo, sono i propri figli. Chiara Ferragni lo sa bene e per questo ha passato la mattinata a organizzare la festa di compleanno della piccola Vittoria, 3 anni il mese prossimo.

L’influencer ha deciso di trascorrere il pomeriggio di San Valentino al parco con i suoi bambini. La Ferragni si è fotografata con Vittoria e Leone sulle giostre di quello che sembrerebbe essere il luna park di Parco Sempione a Milano. Di Fedez neanche l’ombra, almeno nelle foto nelle sue stories su Instagram, poi la sorpresa sui social: le foto insieme dopo tanto tempo. Pare abbiano organizzato la loro cena romantica, ma qualche indicazione si era sentita in alcune storie precedenti.

In un video postato dall’imprenditrice in cui era con Leone e Vittoria, si sente in sottofondo la voce del rapper. La cena romantica vede la presenza di un tavolo ricoperto di petali di rose con musica d’atmosfera in sottofondo. Che la coppia sia in procinto di separarsi sembra cosa molto difficile.