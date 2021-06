Sebbene la notizia ancora non sia stata confermata dai diretti interessati, il settimanale Gente afferma che Cristel Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power, è in dolce attesa del suo terzo figlio. Sposata dal 2016 con Davor Luksic, aveva già dato alla luce i piccoli Kay Tyrone e Cassia Ylenia.

Credit: crisberry_ – Instagram

Figlia d’arte, Cristel è diventata famosa anche per diverse sue apparizioni in televisione e per due album da cantautrice che hanno avuto un discreto successo.

Classe 1985, anni fa ha conosciuto e si è innamorata dell’imprenditore cileno croato Davor Luksic. I due si sono sposati il 3 settembre del 2016 in un cerimonia bellissima e privata celebrata a Lecce, in Puglia, terra di origine della famiglia di lei.

Circa due anni dopo, precisamente il 10 maggio del 2018, i due hanno stretto tra le braccia il loro primo bambino. Ad annunciare la nascita di Klay Tyronne ci aveva pensato nonno Al Bano Carrisi durante una puntata di The Voice of Italy, talent della Rai in cui svolgeva il ruolo di giudice.

Soltanto 15 mesi dopo, quindi il 10 agosto del 2019, Cristel, Davor e Klay hanno accolto in famiglia un nuovo membro: la piccola Cassia Ylenia. Il nome, in quel caso, era stato scelto in onore della sorella di Cristel misteriosamente scomparsa decenni prima.

Ora pare proprio che la famiglia felice, sia pronta ad allargarsi ancora. Gente ha confermato la terza gravidanza della figlia di Al Bano e Romina e pare che il bebè nascerà il prossimo autunno. Ancora nessuna indiscrezione riguardante il sesso o il nome del nascituro.

Cristel Carrisi ha chiuso i suoi profili social

Credit: crisberry_ – Instagram

In un mondo alla costante ricerca di una perfezione da mostrare in maniera effimera sui social network, Cristel Carrisi ha deciso di andare contro corrente. Lo ha fatto circa un anno fa, quando ha annunciato pubblicamente di voler abbandonare il suo profilo Instagram. Ecco le parole che aveva usato:

Going Offline… Sono un paio di anni che mi dico: “oggi cancello Instagram, oggi lo disinstallo”. Bene, “oggi” è arrivato. Postavo foto in cerca conferme: Sono figa, sono brava, sono bella, sono meglio di lei… ma non ai livelli di quell’altra lì.