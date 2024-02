Cristian Gallella comunica sui social la fine della storia d’amore con Sofia Oranges: la giornalista resta in silenzio

Dopo un anno di amore e complicità, la storia tra Cristian Gallella e Sofia Oranges è giunta alla sua fine. L’ex tronista di “Uomini e Donne” ha annunciato la rottura tramite un post su Instagram, lasciando i fan sorpresi e intristiti dall’inaspettata notizia. La loro relazione era stata accolta con grande entusiasmo dopo la dolorosa fine del matrimonio di Cristian con Tara Gabrieletto. I due si sono conosciuti nello show condotto da Maria De Filippi, in cui Tara è riuscita a conquistare il cuore del giovane calabrese. Dopo un matrimonio durato 4 anni i due hanno deciso di separarsi.

Cristian ha poi ritrovato la felicità tra le braccia di Sofia Oranges, una bellissima giornalista sportiva che ha riacceso la fiamma dell’amore. Dopo più di anno dall’inizio della loro relazione, pare che anche questa sia giunta al capolinea e a comunicarlo è proprio l’ex tronista, con una storia su Instagram in cui scrive:

Mi state scrivendo in molti della mia relazione. Ci tengo a dirvi che a volte le cose finiscono come in questo caso per momenti sbagliati, ma la stima e il rispetto per Sofia rimarranno sempre sempre, perché è una persona che auguro di trovare a ogni uomo per le tante qualità professionali e soprattutto come persona.

Sofia è una donna seria come poche al giorno d’oggi, con tantissimi valori che la sua famiglia (famiglia splendida sotto tutti i punti di vista) le ha passato con grande amore. Il talento che ha è evidente a tutti nel suo lavoro ed è solo questione di tempo e tutti i suoi desideri si esaudiranno. Non potrò mai dimenticare ciò che ha fatto per me in ogni istante della nostra relazione, mi ha letteralmente salvato da tante situazioni insieme ai consigli della sua famiglia. Detto ciò, l’amore può finire ma la stima, il rispetto e tutto ciò che di bello è stato non deve mai essere intaccato da nulla. Concludo dicendo sempre uno più di te.

In tutto ciò, Sofia non ha ancora detto la sua, ma resta in silenzio di fronte a tali parole.