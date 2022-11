Cristian Totti esce allo scoperto con la fidanzata: ecco di chi si tratta

Mentre Francesco Totti e Ilary Blasi sono impegnati con i loro avvocati per decidere gli accordi di separazione, i loro figli stanno vivendo la loro adolescenza. In particolare questa volta a finire sotto la luce dei riflettori è stato Cristian Totti il quale è uscito allo scoperto con la sua nuova fidanzata. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Sebbene siano passati alcuni mesi dall’addio più clamoroso dell’estate 2022, la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a far rumore in rete. Tuttavia, questa volta a finire al centro delle news è stato uno il maggiore dei loro figli, ossia Cristian Totti.

Così come per qualsiasi adolescente, non è facile affrontare il divorzio di due genitori, soprattutto per chi è costretto a gestire anche l’impatto della popolarità. Questo è quanto sta accadendo a Cristian, Chanel e la piccola Isabel. Tuttavia, malgrado le varie difficoltà in famiglia, i figli dell’ex capitano della Roma proseguono con la loro vita cercando di ignorare i gossip.

Nel corso delle ultime ore il maggiore dei figli di Francesco Totti e Ilary Blasi è uscito allo scoperto con la sua nuova fidanzata. Il piccolo calciatore sembre essere più innamorato che mai. A dimostrarlo è una foto pubblicata da lui stesso sul suo account social che lo ritrae insieme alla sua ragazza. Quest’ultima è un volto molto conosciuto nel mondo dello spettacolo.

La fidanzata di Cristian Totti si chiama Melissa Monti. Nonostante i suoi soli 17 anni, la ragazza è popolare nel mondo del cinema poichè ha intrerpretato alcuni importanti ruoli da attrice. Un esempio è nel film “Mi Chiamo Maya” in cui ha ricporto il ruolo di protagonista. Non è tutto. Melissa è apparsa anche nel film “La Grande Bellezza” e in alcuni sport pubblicitari di brand famosi.