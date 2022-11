Ilary Blasi confessa: “Ecco chi è per me Edmondo Israilovici”

Nel corso delle ultime ore il nome di Ilary Blasi è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. In seguito al gossip che l’ha vista protagonista con Edmondo Israilovici, la conduttrice ha deciso di rompere il silenzio e si è esposta in merito alla questione di cui si sta tanto parlando in questi giorni.

Dopo vent’anni d’amore la storia tra Ilary Blasi e Francesco Totti è giunta al capolinea. L’ex capitano ha voltato pagina e attualmente è uscito allo scoperto con la sua nuova compagna Noemi Bocchi. Per quanto riguarda Ilary, invece, in questi giorni la showgirl è stata paparazzata con un uomo misterioso.

A rendere nota la notizia è stato il settimanale ‘Diva e Donna’ che ha posto la conduttrice dell’Isola dei Famosi al centro di un vero e proprio polverone mediatico. Il noto settimanale ha paparazzato la showgirl in compagnia di Edmondo Israilovici. In seguito alla pubblicazione degli scatti in questione, tutti non hanno potuto fare a meno di chiedersi se Ilary abbia trovato di nuovo l’amore.

Nel corso delle ultime ore, però, l’ex moglie di Francesco Totti ha deciso di intervenire rompendo il silenzio e mettendo fine a tutti i pettegolezzi sul suo conto. Nel dettaglio, Ilary Blasi ha smentito il presunto flirt con Edmondo con queste parole:

Hanno detto che tira un’aria di flirt. Secondo me tira un’ariaccia e basta. Com’era il titolo della copertina? Il mondo di Ilary. Mondo, cosa si prova a stare sulle copertine dei giornali scandalistici. Mondo, dimmi la verità: rimorchi di più o ti ho bruciato. Da quanto ci conosciamo? 15 anni? Diciamo che mi hai visto crescere, sei molto più anziano di me.

Dunque ancora nessun amore nella vita di Ilary Blasi. La conduttrice si dichiara ancora single: pare che nessun uomo abbia fatto ancora centro nella sua vita.