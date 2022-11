Francesco Totti ha licenziato il suo avvocato: i motivi

Sebbene siano passati alcuni mesi dall’addio più clamoroso dell’estate 2022, la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a far rumore sul web. Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, l’ex calciatore avrebbe licenziato il suo avvocato. Il motivo? Scopriamolo insieme!

Francesco Totti torna ad occupare il centro delle news. Questa volta a renderlo protagonista di un gossip sono state alcuni nuovi dettagli emersi sulle dinamiche della separazione con Ilary Blasi. L’ex capitano della Roma avrebbe deciso di sollevare a Annamaria Bernardini De Pace il suo incarico in merito alla ricerca di un accordo consensuale con la sua ex moglie.

L’avocatessa di Totti e i legali della conduttrice romana avrebbero trovato un accordo consensuale per portare a termine il divorzio. Tuttavia, sembra che l’ex capitano della Roma non sarebbe d’accordo con questa decisione e proprio per questo motivo avrebbe lincenziato Annamaria Bernardini De Pace.

Tuttavia, sempre secondo alcuni rumors emersi in rete, la nuova fidanzata dell’ex calciatore, Noemi Bocchi, non sopporterebbe:

I rilievi dell’avvocatessa sulla sua continua esposizione mediatica.

D’altronde, dal momento in cui ad occuparsi del divorzio tra Totti e Ilary sono stati gli avvocati, Noemi Bocchi si è ritrovata sempre al centro delle news ed è apparsa diverse volte in pubblico soprattutto in compagnia dell’ex capitano della Roma.

Francesco Totti: il rapporto con Ilary Blasi

Per quanto riguarda il rapporto tra Totti e Ilary Blasi, l’ormai ex coppia non si rivolgerebbe neanche la parole. Sebbene i due continuino a vivere sotto lo stesso tetto, entrambi hanno deciso di interrompere ogni forma di comunicazione. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, presto Francesco lascierà la sua mega villa all’Eur per andare a vivere in un nuovo appartamento con la sua compagna.