A luglio scorso si era diffusa una voce, uno scoop che vedeva Cristiana Capotondi, famosissima attrice romana, incinta per la prima volta. Da quelle parole pubblicate dalla rivista Diva & Donna, non era arrivata nessuna conferma da parte della diretta interessata. Tutto questo fino a ieri, quando lei stessa ha lasciato una dichiarazione ad Ansa, annunciando di essere diventata mamma lo scorso 16 settembre.

Quanto dichiarato da Cristiana Capotondi nell’intervista rilasciata all’agenzia ANSA in queste ultime ore ha lasciato di stucco tutti.

A luglio scorso Diva & Donna aveva lanciato uno scoop che vedeva l’attrice romana 42enne incinta per la prima volta. Quell’indiscrezione non è stata mai confermata dalla Capotondi, fino a ieri.

La notizia della gravidanza era effettivamente vera e la piccola Anna, la sua bimba, è venuta al mondo lo scorso 16 settembre.

Queste le parole di Cristiana. Tuttavia, l’annuncio della nascita della sua bimba non è quello che fa più rumore.

Oltre a svelare la nascita e il nome della sua bambina, Cristiana Capotondi ha raccontato che la sua storia più che decennale con il conduttore radiofonico e imprenditore Andrea Pezzi, si è interrotta circa un anno e mezzo fa.

Anche questa notizia era stata tenuta segreta dall’attrice ed effettivamente, ora che lo ha detto, ha lasciato tutti di stucco. In primis perché appunto era un amore che durava da oltre 10 anni, e poi anche perché questo significa che non è lui il papà di Anna. Queste le parole della Capotondi:

Io e Andrea separati da più di un anno e mezzo ma gli ho chiesto comunque di starmi accanto per la nascita della mia bimba. Quando ho scoperto di aspettare un figlio da un’altra persona, la mia lunga relazione di 15 anni con Andrea Pezzi si era interrotta già da diversi mesi. Nonostante questo, mi è venuto naturale cercare la protezione e la complicità di Andrea, tanto rimane forte il nostro affetto e il nostro legame. Grazie ad Andrea per averci accompagnate per mano fino a qui. Te ne saremo per sempre grate.