Nelle ultime ore, le pagine del gossip italiano si sono riempite di una notizia che, sebbene non sia ancora stata confermata dai diretti interessati, porterebbe tanta felicità ai moltissimi fan che amano l’attrice. Stiamo parlando di Cristiana Capotondi, che secondo il settimanale Diva & Donna, sarebbe incinta per la prima volta in vita sua all’età di 42 anni.

In passato, l’attrice famosa per le sue parti in film cult italiani come Le Fate Ignoranti e Notte Prima degli Esami e per essere stata fidanzata con Nicolas Vaporidis, aveva già affrontato il discorso legato al diventare mamma.

E in tutte le occasioni in cui le era stata fatta questa domanda, se volesse diventare mamma oppure no, lei aveva sempre in un certo schivato l’argomento.

Non ha mai trovato giusto che la società, in un certo senso, imponga ad una donna che arriva ad una determinata di età, di diventare mamma e di farlo con una certa urgenza. Al Corriere della Sera aveva dichiarato:

Questo senso di obbligo rischia di allontanare le donne da questo tema e diventa l’antitesi dell’atto naturale di diventare madri. Io ho ancora un’età tale per cui è un argomento aperto. L’istinto materno è un modo femminile di amare che prescinde dal diventare madri.

Con queste parole, pronunciate durante un’intervista di qualche mese fa, sembrava che l’attrice stesse allontanando il discorso. E invece in questi giorni è venuto fuori uno scoop che, se fosse confermato, dimostrerebbe che quel momento, per lei, sia finalmente arrivato.

Il settimanale Diva & Donna da la gravidanza di Cristiana Capotondi per certa, anche se, tuttavia, la notizia non è stata ancora confermata.

Chi è il compagno di Cristiana Capotondi

Se la notizia della gravidanza fosse davvero confermata, sarebbe il coronamento di un amore duraturo e puro, come quello che lega la Capotondi ad Andrea Pezzi.

I due sono legati dal lontano 2006 e da allora non si sono mai allontanati.

Lui è famoso per essere un conduttore radiofonico e televisivo, oltre che imprenditore di successo. Tra le emittenti note per cui ha lavorato si menzionano Radio Deejay, MTV, Mediaset, Rai e Gambero Rosso Channel.

Nella sua carriera da imprenditore ha fondato 4 aziende di successo, rivendendone poi 3 a gruppi internazionali.