Grande Fratello Vip: brutta lite nel gioco di Natale. Cos’è successo?

In occasione del gioco di Natale è scoppiata una accesa lite al Grande Fratello Vip

Gli inquilini del Grande Fratello Vip attendevano con impazienza auguri e regali da parte di amici e parenti all’esterno della Casa. L’occasione è stata davvero emozionante, surriscaldata da vari colpi di scena. In seguito al messaggio ricevuto da Andrea Zelletta, l’atmosfera è improvvisamente cambiata ed è scoppiato un litigio tra Mario Ermito e Sonia Lorenzini.

Grande Fratello Vip: frizioni anche a Natale

I due neo ingressi, provenienti dagli universi di Uomini e Donne e Tale e Quale Show, hanno avuto un acceso diverbio, mentre gli altri inquilini, in particolare Maria Teresa Ruta, andavano avanti a scartare i pacchi. La ragione del litigio è stato proprio il singolare pensiero riservato da Natalia Paragoni al fidanzato Andrea Zelletta.

Nervi a fior di pelle

Il vippone ha “ritirato” una boccetta di profumo da donna con un biglietto particolarmente freddo. Il gesto ha provocato una reazione risentita da Mario Ermito. Secondo l’attore potrebbe celare un’accusa di tradimento.

Sonia Lorenzini, carissima amica di Natalia e Andrea, lo ha immediatamente invitato a non esprimere sentenze sulla ragazza senza manco conoscerla. Non doveva fomentare. In un battibaleno Ermito ha perso le staffe e sono volati stracci. Lei lo aggredisce e lui urla, ha spiegato l’interprete.

Tommaso Zorzi non resta a guardare

Il focoso battibecco ha causato lo sfogo indispettito di Tommaso Zorzi, andato su tutte le furie perché hanno rovinato il momento dell’apertura dei regali. Sono qui da pochissimo e già tirano fuori gli artigli. Rispettano chi è recluso nella Casa da settembre, magari a loro importa di più. Invece andare di là a fare le sceneggiate, avrebbe preferito si fossero dati una regolata.

Grande Fratello Vip: corte rifiutata

Pur non essendosi mai incontrati di persona, Mario e Sonia si conoscevano già prima di affrontare il reality show di Alfonso Signorini. I due si erano scambiati qualche messaggio via chat, ma Sonia si era sempre rifiutata di vederlo. Lui non ha mai negato di provare attrazione nei suoi riguardi.