Cristiano Malgioglio in lacrime per il dolore: “Ho perso il mio pilastro”

Cristiano Malgioglio scoppia in lacrime al Grande Fratello Vip 5, mostrando tutta la sua fragilità e sensibilità. Abitualmente il pubblico lo vede con il sorriso stampato sul volto. Ma, si sa, l’apparenza inganna e l’effetto bolla del GF non fa altro se non enfatizzare le emozioni. Positive o negative, belle o brutte che siano, vengono vissute appieno.

Cristiano Malgioglio: un fantasma che rimane

Il periodo natalizio, per Cristiano Malgioglio, è quello più difficile dell’anno, in quanto lo associa al ricordo della madre scomparsa. Dal momento in cui lei è morta il paroliere ha smesso di festeggiare il Natale. Da 27 anni – ha confessato ad Alfonso Signorini – non mangia una fetta di panettone. Non ama le canzoni di Natale ed appena le ascolta scappa via.

La ferita brucia ancora

La ferita nel cuore per la perdita della madre brucia ancora, ma quest’anno, che dovrà trascorrere il Natale dentro la Casa di Cinecittà, intende celebrarlo appieno.

La vita di Malgioglio è stata scossa da diversi lutti, da quello di entrambi i genitori, fino alla scomparsa della nipote e della sorella. Ascoltare le canzoni e vedere l’albero di Natale gli hanno comportato dei ricordi parecchio dolorosi.

Senso di colpa per il padre

Dall’istante in cui sua madre se n’è andata ha cancellato questa festa dalla sua vita, ha proseguito Malgioglio. Papà è morto a 95 anni e a quell’età crede bisogna farsene una ragione. L’ha lasciato 16 anni fa e anche lì nutre del senso di colpa. Il padre desiderava vederlo e lui gli disse che lo avrebbe raggiunto il giorno seguente perché c’era brutto tempo e aveva il terrore di salire sull’aereo.

Cristiano Malgioglio addolorato: il suo pilastro non c’è più

Mamma Carla è sempre stata il pilastro di Cristiano Malgioglio, che la pensa continuamente, così come pensa agli altri cari estinti. La cosa che soprattutto lo rattrista è che la signora stava preparando la festa per il suo 80esimo compleanno. Era particolarmente felice, ha concluso Malgioglio nel confessionale del GF Vip.