Saranno un maschietto ed una femminuccia i due gemellini che stanno per arrivare in casa di Cristiano Ronaldo e Georgina

La moda del baby shower ormai si è diffusa ovunque. Che si tratti di personaggi noti dello spettacolo o personae comuni, non importa. Quando la cicogna si appresta ad arrivare in casa, c’è bisogno di un fantastico party in cui si svela il sesso del bebè in arrivo. E come avrebbero mai potuto sottrarsi a tale tradizione due delle personalità più seguite sui social network come lo sono Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez?

Credit: cristiano – Instagram

A fine ottobre scorso, i milioni e milioni di fan che seguono il super campionissimo portoghese sui social hanno appreso dal diretto interessato la notizia del lieto evento di una nuova gravidanza della sua Georgina Rodriguez.

Felice di annunciare che aspettiamo due gemelli👶🏻👶🏻. I nostri cuori sono pieni di amore e non vediamo l’ora di incontrarvi ❤️🏠

Queste le parole utilizzate da Cristiano Ronaldo, a corredo delle bellissime foto che sia lui che Georgina avevano pubblicato. Foto in cui spiccavano delle ecografie di due gemellini.

Una delle famiglie più seguite del web, dunque, è pronta ad allargarsi ancora.

Credit: cristiano – Instagram

Ricordiamo che Ronaldo è già papà di quattro fantastici bambini. Cristiano Junior nato nel 2010, Eva e Mateo, due gemellini nati nel 2017 tramite una gravidanza surrogata e la piccola Alana Martina, nata sempre nel 2017. Quest’ultima è la prima figlia avuta direttamente dalla sua attuale compagna.

Il baby shower di Cristiano Ronaldo e Georgina

Saranno altri due gemellini ad allargare ancora la famiglia dell’asso del Manchester United. Questo si sapeva già dal momento in cui è stata annunciata la gravidanza. Ciò che si è scoperto solo nelle ultime ore, sempre tramite annunci social dei diretti interessati, è il sesso dei bambini che nasceranno tra qualche mese.

In un tenero video si vedono Cristiano Junior, Eva, Mateo e Alana Martina che fanno un count down e poi scoppiano due palloncini neri. Da questi ultimi escono poi dei coriandoli rosa e azzurri.

I due gemellini saranno dunque un maschietto e una femminuccia. In questo modo resterà l’equilibrio tra maschi e femmine all’interno della casa.

Dove la vita inizia e l’amore non finisce mai

Credit: cristiano – Instagram

Queste le parole di Ronaldo e Georgina, che si definiscono davvero “benedetti” da questo regalo che la vita ha deciso di fare alla loro famiglia.