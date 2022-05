L’ultimo è stato senza dubbio uno dei momenti più difficili della vita di Cristiano Ronaldo. Complice ovviamente la morte del bambino che la sua compagna Georgina ha partorito lo scorso 18 aprile. Ora la famiglia del campione sta pian piano ritrovando la serenità, grazie anche alla dolcezza della bimba sopravvissuta al parto e che sta benissimo.

Nel giorno di pasquetta, il mondo ha ricevuto la triste notizia della morte di uno dei figli del calciatore più amato e seguito del mondo. Sul profilo Instagram di Cristiano Ronaldo era apparso questo tragico annuncio:

È con la nostra più profonda di tristezza che dobbiamo annunciare che il nostro bambino è morto. È il dolore più grande che ogni genitore possa provare. Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un po’ di speranza e di felicità.

A quel post sono seguiti un numero incalcolabile di messaggi di vicinanza da parte di chiunque, da tutto il mondo. Tanti e commoventi anche i gesti da parte degli avversari per mostrare al campione solidarietà e vicinanza in questo momento così doloroso e delicato.

Uno su tutti, quello capitato a Liverpool due giorni dopo la tragedia. CR7 ovviamente non era in campo con il suo Manchester United, ma tutti i tifosi avversari, al minuto 7 della partita, hanno dedicato a lui e alla sua famiglia un lungo applauso e il coro simbolo della squadra dei Reds, You’ll Never Walk Alone (Non camminerai mai solo).

Cristiano Ronaldo presenta la sua bambina

A quasi due settimane dalla tragica morte del bimbo, Cristiano, Georgina e i loro bambini sono tornati, per quanto possibile, ad una vita normale in casa.

Già in occasione della dimissione della modella e della bimba dall’ospedale, il campione aveva pubblicato un tenero scatto di famiglia che ritraeva anche la nuova arrivata.

Il post di ieri, invece, ha come protagonisti il fenomeno lusitano di 37 anni e la piccola appena nata. Di lei ancora non si conosce il nome, ma l’amore che questo straordinario papà prova per lei è infinito. Proprio come recita la didascalia al post: “Forever Love“.