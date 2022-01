In occasione del lancio della serie e del compleanno di Georgina, Cristiano Ronaldo le fa un regalo che lascia tutti a bocca aperta

Sono decisamente una delle coppie vip più seguite e amate del mondo. Stiamo parlando di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. Il campione portoghese e la modella argentina sono insieme ormai da parecchi anni e stanno per allargare la loro famiglia con l’arrivo di due gemellini. Il 26 gennaio lei ha compiuto 28 anni e il regalo che l’asso ex Juventus ha scelto per lei ha lasciato di stucco gli utenti di Instagram di tutto il mondo.

Credit: georginagio – Instagram

Uno dei calciatori più forti e vincenti della storia lui. Una delle donne più belle e acclamate del periodo lei. Insieme hanno creato una delle coppie più seguite di sempre sui social.

Insieme hanno creato una bellissima famiglia. Sono infatti genitori già di 4 bellissimi bambini. Cristiano Junior, Mateo, Eva e l’ultima arrivata Alana Martina.

Circa un mese fa i due hanno dato l’annuncio più dolce di tutti, urlando al mondo la loro gioia di diventare ancora genitori. Questa volta, addirittura si tratta di due gemellini, che allargheranno una famiglia che è già numerosa e straordinaria. Saranno un altro maschietto ed un’altra femminuccia, mantenendo così l’equilibrio.

Il regalo di Cristiano Ronaldo per Georgina

Credit: georginagio – Instagram

In occasione del suo 28esimo compleanno, il colosso dello streaming Netflix ha lanciato una docuserie che racconta la vita proprio della bellissima Georgina.

Nella produzione la modella mostra la sua vita attuale e racconta di come è cambiata da quando ha conosciuto Ronaldo. Nei diversi episodi si può vedere come lei, nonostante la giovanissima età, è già una mamma perfetta e anche un’imprenditrice di enorme successo.

Per festeggiare il doppio evento (uscita della serie e compleanno), Cristiano Ronaldo ha deciso di fare qualcosa per rendere davvero questo giorno indimenticabile.

Credit: georginagio – Instagram

Tutta la famiglia ha trascorso qualche giorno a Dubai e, allo scoccare della mezzanotte, la copertina della serie dedicata a Georgina è comparsa, proiettata, niente meno che sul Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo.

Voci di corridoio hanno svelato che il costo di questo regalo si è aggirato intorno ai 60.000 euro. Una cifra non certo compromettente per il patrimonio quasi illimitato di CR7, ma che comunque fa rabbrividire al solo pensiero.

Le foto pubblicate su Instagram, sia da Ronaldo che da Georgina, hanno raccolto milioni di like e commenti. Che questo gesto sia di buon auspicio anche per le due nascite che presto ci saranno.