Cristiano Ronaldo in quarantena: pigiama da 2300 euro Cristiano Ronaldo griffato anche in quarantena: si mostra con un pigiama dal valore di 2300 euro

Cristiano Ronaldo e la sua famiglia, come è ormai noto, stanno trascorrendo la quarantena in Portogallo, patria del campione. Tra un allenamento e un altro, il pluripremiato calciatore della Juventus, non disdegna certo di trascorrere e di godersi gli ultimi giorni di relax prima di fare rientro con la sua famiglia in Italia, dove poi ricomincerà ad allenarsi con la sua squadra nei primi giorni di maggio. Come spesso accade, alcuni di questi momenti in famiglia vengono immortalati e condivisi con tutti i fan sparsi in tutto il mondo.

Proprio ieri, infatti, la sua compagna Georgina Rodriguez, bellissima modella argentina, famosa anche per aver condotto con Amadeus una delle serate dell’ultimo festival di Sanremo, ha pubblicato una diretta sul proprio profilo instagram, nella quale la famiglia si godeva un tranquillo e sereno pranzo all’aperto.

“Cosa c’è di strano?” vi domanderete certamente e la risposta è “nulla”. Non sono certo una novità, infatti, l’amore e la serenità che vengono trasmessi osservando la famiglia dell’asso della nazionale portoghese ma, ciò che non è passato di certo inosservato, è la tenuta domestica non proprio “modesta” di CR7. Il calciatore infatti si è mostrato, come spesso accade, griffato dalla testa ai piedi. Il completo che indossava ieri, composto da t-shirt, camicia di seta, calzoncini e ciabatte ha rivelato, agli occhi dei più esperti, avere un valore di oltre 2000 Sterline, ossia circa 2300 euro.

Per scendere nei particolari, i tabloid inglesi hanno identificato una t shirt firmata “givenchy” del valore di circa 440 sterline, un completo pantaloncini e camicia griffati “Dior” del costo di circa 1850 sterline e delle ciabatte da 350 sterline.

E’ sempre stato attento al look Cristiano e di certo non si è mai nascosto nel mostrare le sfarzosità derivanti dal suo immenso patrimonio dovuto sì alla sua super carriera calcistica, ma anche ad un impegno imprenditoriale che ha sempre mostrato anche al di fuori del mondo del calcio. Famose infatti sono, ad esempio, la sua linea di Intimo maschile e la catena di hotel di lusso che porta il suo nome e che vanta sedi sparse in diverse parti del pianeta.

Campione dentro il campo Cristiano, ma anche fuori. Il fenomeno sbocciato dallo Sporting Lisbona e transitato nel corso degli anni nel Machester United, nel Real Madrid e attualmente in forza alla Juventus infatti, non si è mai tirato indietro nel fare anche importanti opere di beneficenza. Opere che lo hanno portato ad essere non solo tra i più forti calciatori della storia, ma anche tra i più socialmente apprezzati.