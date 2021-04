La trepidante attesa per la nascita della prima figlia di Cristina Chiabotto è quasi giunta al termine. La fantastica show girl e presentatrice, infatti, si trova al nono mese di gravidanza e i primi di maggio darà alla luce il frutto dell’amore con suo marito Marco Roscio, la piccola Luce Maria. Intervistata dal settimanale Gente, Cristina ha svelato il perché ha scelto questo bellissimo nome.

Credit: vanillagirl86 – Instagram

Una carriera lunghissima e piena di grandi soddisfazioni quella della Chiabotto. Oggi, a 34 anni, sta per raggiungere un altro bellissimo traguardo, che però riguarda la sua vita personale: quello di diventare mamma.

A darle la gioia, dopo il dolore per la fine della storia con Fabio Fulco, è Marco Roscio. L’uomo che attualmente ama e con il quale sta costruendo il suo futuro.

Proprio come fanno la maggior parte delle donne dello spettacolo, anche l’ex Miss Italia qualche mese fa ha annunciato, tramite i suoi canali social, l’imminente arrivo di un figlio.

Sempre su Instagram aveva mostrato quale sarebbe stato il primo regalo che avrebbe donato alla sua bambina. Ed ha anche svelato quale sarà il nome che la bimba porterà con se per tutta la vita: Luce Maria.

Cristina Chiabotto spiega perché ha scelto questo nome

Credit: vanillagirl86 – Instagram

In questi giorni, Cristina Chiabotto è tornata alla cronaca per la sua intervista rilasciata al settimanale Gente. Ai giornalisti ha di nuovo raccontato tutte le sue emozioni per questa grande novità in arrivo ed ha anche raccontato il perché ha scelto questo particolare nome per la sua bambina.

Abbiamo deciso di chiamarla così perché si tratta di un nome che io personalmente adoro. Infatti me lo sono tatuata sul polso proprio quando ho compiuto trent’anni. Dunque, quasi cinque anni fa.

Cristina ha raccontato di aver fatto il tatuaggio sull’Isola di Formentera, la sua preferita. E lo ha fatto per suggellare un momento speciale in un posto speciale per lei.