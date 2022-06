Cristina Chiabotto, la rivelazione dell’ex Miss Italia sulla gravidanza

Ormai manca poco al parto e Cristina Chiabotto non vede l’ora di conoscere il suo secondo bebè. In questi ultimi giorni l’ex Miss Italia è finita al centro del gossip per alcune rivelazioni fatte riguardo la sua seconda gravidanza. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato una delle ex Miss Italia più amate del Paese.

In questi giorni la felicità di Cristina Chiabotto e di suo marito Marco Roscio è alle stelle. Fra poco, infatti, i due diventeranno genitori per la seconda volta. Ricordiamo che la coppia ha già una figlia, Luce, nata circa un anno. La gravidanza della Chiabotto procede per il meglio anche se sui social l’ex Miss Italia ha fatto un’importante rivelazione sulla sua gestazione.

Cristina Chiabotto, infatti, ha svelato ai suoi moltissimi followers di avere il diabete gestazionale. Per chi non ne fosse a conoscenza, il diabete gestazionale è un’alterazione della regolazione di glucosio che si verifica durante la gravidanza.

Nonostante questo piccolo incoveniente, la gravidanza procede per il meglio anche se la showgirl ha ammesso che ogni tanto è difficile. Queste sono state le parole dell’ex Miss Italia riguardo il problema:

Mi sarei mangiata il mondo e in buona parte l’ho fatto in tutte e due le gravidanze. Con questa devo stare attenta, ho il diabete gestazionale e quindi sono seguita da una ginecologa e una dietista specializzata in questo.

Successivamente, la Chiabotto ha svelato di non aver avuto tale condizione durante la prima gravidanza:

Nella prima gravidanza non l’avevo, è stata una novità tutta da scoprire e approfondire. Può succedere, l’importante è farsi seguire bene ed essere consapevoli di cosa sia.

Per concludere, Cristina Chiabotto ha dichiarato: