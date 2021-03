Cristina Chiabotto svela il nome della sua bambina: “È in suo onore”

Dalla vittoria di Miss Italia, nel 2004, Cristina Chiabotto è diventata una delle show girl e conduttrici italiane più amate. A inizio anno aveva annunciato di essere in dolce attesa del suo primo bimbo, che poi si scoperto essere invece una bimba. Ieri, sul suo account Instagram, ha deciso di svelare anche il nome che avrà la piccola.

La modella torinese, sposata da circa due anni con l’imprenditore Marco Roscio, è in dolce attesa di quella che sarà la sua prima bambina. Lo aveva svelato pubblicando un tenero post su Instagram. Nella foto, oltre a lei e Marco c’era anche il cagnolino di famiglia Paper. A corredo dello scatto, Cristina aveva scritto:

25 settimane di te… Sussurri che esisti e che la vita è un dono meraviglioso. Non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia. Noi ti aspettiamo amore. Mamma, papà & Paper.

Trascorsa una settimana dall’annuncio della gravidanza, la Chiabotto è stata invitata come ospite nel salotto di Verissimo. A Silvia Toffanin, nel corso della lunga e personale chiacchierata, aveva svelato anche quale fosse il sesso del bebè che sta crescendo nel suo pancino: una bella femminuccia.

Credit: vanillagirl_86 – Instagram

Davvero molto tenero anche il post con cui la conduttrice aveva raccontato ai propri follower quale sarebbe stato il primo regalo per la sua bambina. Nella foto pubblicata si mostra mentre dipinge una meravigliosa mongolfiera rosa su una tela che, molto probabilmente, sarà appesa nella cameretta della piccola. Poi aveva scritto:

Il mio primo quadro per te… Con l’augurio di essere felice, volando libera nel tuo cielo della vita. (Si parte sempre dalle cose semplici)

Cristina Chiabotto rivela il nome della sua bambina

Ieri, sempre sull’account Instagram sul quale Cristina Chiabotto è sempre molto attiva, è comparso l’ennesimo post riguardante la lieta novità che presto arriverà in casa.

Credit: vanillagirl_86 – Instagram

Questa volta, Cristina ha deciso di svelare quale sarà il nome della sua primo genita. Si chiamerà Luce Maria. Nome scelto in onore della sua amata nonna, scomparsa recentemente per via del Coronavirus.

Già nell’intervista a Verissimo, l’ex Miss Italia aveva raccontato di come l’avesse particolarmente rattristita la scomparsa di sua nonna e di come questo regalo che la vita ha deciso di farle, secondo lei è da parte anche della sua amata nonna.