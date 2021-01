Cristina D’Avena, avete mai visto la sua casa? Calda, luminosa, spaziosa ed accogliente, non può non mancare la stanza della musica

Cristina D’Avena è una nota cantante, molto talentuosa e molto amata soprattutto dai più piccoli ma non solo. Classe 1964, l’artista di origini bolognesi, è l’interprete di tante sigle di cartoni a cominciare da Kiss Me Licia a finire a Memole. Impossibile dimenticare anche la sigla de I Puffi, di Occhi di gatto e Sailor Moon. Cristina è anche molto dolce ed il suo carattere riflette anche dalla sua casa. L’artista vive a Milano in un appartamento molto grande e tanto luminoso. Una delle stanze da lei preferite è sicuramente la cucina, visto che ama tanto cucinare. E voi, avete mai visto la casa di Cristina D’Avena?

Le foto della casa di Cristina D’Avena

La cantante vive in una splendida casa a Milano. La cucina, come abbiamo visto, è una delle stanze preferite di Cristina. Questa appare molto grande e tanto funzionale, oltre che ricca di elettrodomestici. Non mancano le piastre ad induzione così come una bellissima macchinetta del caffè. I colori predominanti della sala da pranzo sono chiari, con sedie dallo schienale in ferro battuto ed un tavolo bianco con dei dettagli color oro.

La stanza è ricca anche di foto e di vari premi ricevuti da Cristina in questi anni. Per il salone, Cristina D’Avena ha scelto dei mobili molto scuri e sembra che ci siano diverse piante. A dare un tocco di colore nella stanza, le tende color cipria che fanno da contrasto al parquet scuro. Sempre in questa stanza, Cristina ha sistemato un grande divano in pelle, proprio di fronte ad un mobiletto in vetro dove si trova la tv.

Oltre alla cucina, però, Cristina ama un’altra stanza della sua bellissima casa. Si tratta della stanza della musica. Questa è arredata in modo piuttosto particolare, con tanti tappeti, divani e strumenti musicali.

Le pareti sono rosse, come a voler stuzzicare la fantasia. La camera da letto è anch’essa molto luminosa e grande ed a predominare è il colore bianco. In questa casa, Cristina D’Avena abita insieme al suo compagno, ovvero il manager Massimo Palma.

Leggi anche: Christian De Sica, avete mai visto la sua casa? Una ricchezza esagerata sulle pareti che non passa inosservata