Cristina Marino, la confessione sul marito Luca Argentero ha lasciato tutti senza parole: ecco perché

Nel corso delle ultime ore il nome di Cristina Marino è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? In seguito ad un’intervista rilasciata al giornale ‘Grazia’, l’attrice ha fatto una rivelazione sul marito Luca Argentero lasciando tutti senza parole. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato.

L’intervista è stata accompagnata da alcuni scatti che hanno immortalato la coppia, apparsa più felice e complice che mai. In una parte del colloquio la giornalista ha chiesto alla coppia se gli scatti fossero piaciuti. Se Cristina Marino si è mostrata entusiasta, il marito un po’ meno.

A questo punto, Cristina Marino ha fatto una rivelazione un po’ privata su Luca Argentero. Queste sono state le parole dell’attrice:

Non è qualcosa che tutti sanno, ma a Luca non piace fare le foto.

L’affermazione di Cristina Marino ha lasciato tutti senza parole, dal momento che Luca Argentero, per via del suo lavoro, è costantemente sotto l’obiettivo.

L’intervista di coppia è poi proseguita e i due hanno parlato di litigi. Riguardo questo argomento molto frequente in tutte le coppie, la moglie di Luca Argentero si è espressa con queste parole:

Per me litigare non ha senso, se non porta a qualcosa.

Anche l’attore ha affermato di non amare molto i litigi. Come da lui stesso dichiarato, infatti, Luca Argentero non ama intraprendere delle discussioni soprattutto con le persone a lui care e che ama. Luca e Cristina sono apparsi più felici e complici che mai e ora si godono l’attesa del secondo bebè in arrivo.