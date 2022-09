A due anni di distanza dalla nascita della loro prima bambina, la piccola Nina, Luca Argentero e sua moglie Cristina Marino sono in dolce attesa del loro secondo bebè. Ad annunciarlo ci hanno pensato proprio loro, pubblicando un bellissimo scatto di famiglia sulle spiagge del Salento, dove in questi giorni si trovano in vacanza.

Credit: lucaargentero – Instagram

Ebbene si, a poco più di un anno da matrimonio e a circa due anni dalla nascita della loro prima bambina, l’attore Luca Argentero e sua moglie, l’imprenditrice nel campo del fitness Cristina Marino, stanno per allargare ancora la loro famiglia.

La piccola Nina è nata nel 2020 e adesso, all’età di due anni, si dovrà preparare ad accogliere in casa un fratellino o una sorellina.

Ad annunciarlo al mondo ci hanno pensato la sua mamma e il suo papà, che hanno pubblicato una bellissima foto di loro tre, felici sulle spiagge salentine dove si trovano in questo periodo per le vacanze.

Il gioco di luci che sta tramontando dietro di loro, se da una parte nasconde i loro visi, dall’altra mette in risalto il pancino ormai evidente della Marino.

Poi la didascalia, che lascia ben poco spazio ai dubbi. L’attore ha infatti scritto: “Io, te, Nina e una nuova luce…“, aggiungendo poi un hashtag nel quale sottolinea il numero 4.

Luca Argentero e i paparazzi

Credit: lucaargentero – Instagram

Oltre che per la sua carriera da attore e per la sua bellissimo famiglia, Luca Argentero è spesso arrivato alla cronaca per il suo rapporto non proprio idilliaco con i paparazzi.

Nell’ottobre del 2020, poco dopo la nascita della sua bambina, le riviste di gossip avevano pubblicato le foto del viso della piccola Nina. Lo avevano fatto senza il consenso di Luca e di Cristina, scatenando così la loro rabbia.

Credit: lucaargentero – Instagram

A seguito di questo episodio, Luca e Cristina avevano pubblicato un video sui social, nel quale si lamentavano fortemente di questo episodio, spiegando che avevano deciso di non esporre la loro piccola pubblicamente.

Alla fine del video, i due avevano mostrato Nina, augurandosi che quella presentazione ufficiale della bimba sarebbe servita “a vendere qualche copia in meno di questi giornaletti“.